Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 16:28 | Обновлено 11 октября 2025, 16:32
Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон

Главные статьи доходов – трансферы и призовые УЕФА

Шахтер опубликовал отчет по итогам сезона 2024/25, в котором указал точную цифру дохода за минувший чемпионат.

За минувший сезон доход клуба составил 3 миллиарда 477 миллионов гривен. Из них продажа и аренда игроков принесли 1,2 млрд, доходы от УЕФА и ФИФА – 1,9 млрд, а иная коммерческая деятельность принесли еще 330 миллионов гривен.

За сезон 2023/24 сумма дохода составляла 2,8 млрд гривен.

Шахтер указал, что из суммы 3,7 млрд уплатил 477 миллионов гривен в качестве налогов.

Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу финансы Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
