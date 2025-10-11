Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон
Главные статьи доходов – трансферы и призовые УЕФА
Шахтер опубликовал отчет по итогам сезона 2024/25, в котором указал точную цифру дохода за минувший чемпионат.
За минувший сезон доход клуба составил 3 миллиарда 477 миллионов гривен. Из них продажа и аренда игроков принесли 1,2 млрд, доходы от УЕФА и ФИФА – 1,9 млрд, а иная коммерческая деятельность принесли еще 330 миллионов гривен.
За сезон 2023/24 сумма дохода составляла 2,8 млрд гривен.
Шахтер указал, что из суммы 3,7 млрд уплатил 477 миллионов гривен в качестве налогов.
