ФОТО. Реакция жены Калюжного на гол мужа в ворота Исландии

Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный стал одним из героев победного матча против Исландии (5:3), а его жена Анна Калюжная поделилась искренней реакцией в сторис Instagram.

Анна поздравила мужа с важным голом, который помог украинской сборной одержать яркую победу: «Поздравляю, любимый @kaliuzhnyi_vanya! Как же я хотела, чтобы ты забил! Браво, команда @uafukraine!».

Она также рассказала, что, несмотря на отсутствие света и нормального интернета, не смогла пропустить этот матч: «Без света, без нормального интернета, на телефоне как-то мы смотрели этот матч. Но как же я верила в тебя! Наш лучший!!!»

Напомним, что гол Калюжного во втором тайме стал решающим моментом встречи, когда Украина вырвала победу со счетом 5:3.