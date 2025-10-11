Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Реакция жены Калюжного на гол мужа в ворота Исландии
11 октября 2025, 15:48 |
ФОТО. Реакция жены Калюжного на гол мужа в ворота Исландии

Анна Калюжная считает своего мужа самым лучшим...

ФОТО. Реакция жены Калюжного на гол мужа в ворота Исландии
Instagram. Иван и Анна Калюжные

Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный стал одним из героев победного матча против Исландии (5:3), а его жена Анна Калюжная поделилась искренней реакцией в сторис Instagram.

Анна поздравила мужа с важным голом, который помог украинской сборной одержать яркую победу: «Поздравляю, любимый @kaliuzhnyi_vanya! Как же я хотела, чтобы ты забил! Браво, команда @uafukraine!».

Она также рассказала, что, несмотря на отсутствие света и нормального интернета, не смогла пропустить этот матч: «Без света, без нормального интернета, на телефоне как-то мы смотрели этот матч. Но как же я верила в тебя! Наш лучший!!!»

Напомним, что гол Калюжного во втором тайме стал решающим моментом встречи, когда Украина вырвала победу со счетом 5:3.

Максим Лапченко
