  4. ФОТО. Экс-футболист Динамо стал игроком месяца в составе Полесья
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 15:20 | Обновлено 11 октября 2025, 16:23
Болельщики отметили Александра Андриевского

ФК Полесье. Александр Андриевский

Житомирское «Полесье» объявило имя лучшего игрока сентября в составе команды по версии болельщиков.

Наибольшее количество голосов среди футболистов «волков» получил 31-летний полузащитник Александр Андриевский – 37.5%.

В течение сентября Александр вместе с командой провел все четыре матча и отметился одной результативной передачей.

Андриевский перебрался в житомирский клуб в январе 2025 года. За это время полузащитник отыграл 27 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.

Источник: ФК Полесье
