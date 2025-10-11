Житомирское «Полесье» объявило имя лучшего игрока сентября в составе команды по версии болельщиков.

Наибольшее количество голосов среди футболистов «волков» получил 31-летний полузащитник Александр Андриевский – 37.5%.

В течение сентября Александр вместе с командой провел все четыре матча и отметился одной результативной передачей.

Андриевский перебрался в житомирский клуб в январе 2025 года. За это время полузащитник отыграл 27 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.

ФОТО. Экс-футболист Динамо стал игроком месяца в составе Полесья