Защитник сборной Исландии: «Как победить, если ты пропустил 5 голов?»

Защитник сборной Исландии Свере Ингасон оценил поражение 3:5 в матче против сборной Украины в отборе ЧМ-2026.

«Очень разочарован. Это невероятно, как все закончилось, учитывая то, как все развивалось. Мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты, но как побеждать, если ты пропускаешь пять голов? Над этим нужно работать».

«Соперник забивал слишком легко. Это смешно, что мы отыгрались после 1:3 и снова пропустили два гола в конце тайма. Нам не хватило концентрации», – сказал Ингассон.

Сборная Украины после трех туров набрала четыре очка и занимает в группе второе место.