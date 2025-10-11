Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защитник сборной Исландии: «Как победить, если ты пропустил 5 голов?»
Чемпионат мира
11 октября 2025, 15:59 | Обновлено 11 октября 2025, 16:24
Ингасон недоволен игрой своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Исландии Свере Ингасон оценил поражение 3:5 в матче против сборной Украины в отборе ЧМ-2026.

«Очень разочарован. Это невероятно, как все закончилось, учитывая то, как все развивалось. Мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты, но как побеждать, если ты пропускаешь пять голов? Над этим нужно работать».

«Соперник забивал слишком легко. Это смешно, что мы отыгрались после 1:3 и снова пропустили два гола в конце тайма. Нам не хватило концентрации», – сказал Ингассон.

Сборная Украины после трех туров набрала четыре очка и занимает в группе второе место.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник
