Защитник сборной Исландии: «Как победить, если ты пропустил 5 голов?»
Ингасон недоволен игрой своей команды
Защитник сборной Исландии Свере Ингасон оценил поражение 3:5 в матче против сборной Украины в отборе ЧМ-2026.
«Очень разочарован. Это невероятно, как все закончилось, учитывая то, как все развивалось. Мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты, но как побеждать, если ты пропускаешь пять голов? Над этим нужно работать».
«Соперник забивал слишком легко. Это смешно, что мы отыгрались после 1:3 и снова пропустили два гола в конце тайма. Нам не хватило концентрации», – сказал Ингассон.
Сборная Украины после трех туров набрала четыре очка и занимает в группе второе место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тарас Михавко пользуется популярностью на трансферном рынке Европы
Ибраима Конате из-за травмы пропустит матч с Исландией