Матвиенко стал 10-м футболистом, сыгравшим 80+ матчей за сборную Украины
Кто были предыдущие 9?
Николай Матвиенко стал 10-м футболистом, сыгравшим 80-й матч за сборную Украины.
Произошло это в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026, в котором Украина на выезде победила Исландию со счетом 5:3.
Матвиенко входит в топ-10 игроков с самым большим количеством матчей за сборную Украины.
Только 9 игроков сыграли большее количество матчей за национальную сборную.
Игроки, сыгравшие 80+ матчей за сборную Украины
- 144 – анатолий тимощук
- 125 – Андрей Ярмоленко
- 111 – Андрей Шевченко
- 102 – Андрей Пятов
- 100 – Руслан Ротань
- 98 – Олег Гусев
- 92 – Александр Шовковский
- 87 – Евгений Коноплянка
- 87 – Тарас Степаненко
- 80 – Николай Матвиенко
