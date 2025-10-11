Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Матвиенко стал 10-м футболистом, сыгравшим 80+ матчей за сборную Украины

Кто были предыдущие 9?

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Николай Матвиенко стал 10-м футболистом, сыгравшим 80-й матч за сборную Украины.

Произошло это в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026, в котором Украина на выезде победила Исландию со счетом 5:3.

Матвиенко входит в топ-10 игроков с самым большим количеством матчей за сборную Украины.

Только 9 игроков сыграли большее количество матчей за национальную сборную.

Игроки, сыгравшие 80+ матчей за сборную Украины

  • 144 – анатолий тимощук
  • 125 – Андрей Ярмоленко
  • 111 – Андрей Шевченко
  • 102 – Андрей Пятов
  • 100 – Руслан Ротань
  • 98 – Олег Гусев
  • 92 – Александр Шовковский
  • 87 – Евгений Коноплянка
  • 87 – Тарас Степаненко
  • 80 – Николай Матвиенко
По теме:
Буряк выбрал троих игроков сборной Украины, которые впечатлили сильнее всех
Матвиенко вошел в топ-10 гвардейцев сборной Украины
Украинский тренер: «Судьба Реброва? Не о чем дальше говорить»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу статистика Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Николай Матвиенко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
