Матвиенко стал 10-м футболистом, сыгравшим 80+ матчей за сборную Украины

Николай Матвиенко стал 10-м футболистом, сыгравшим 80-й матч за сборную Украины.

Произошло это в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026, в котором Украина на выезде победила Исландию со счетом 5:3.

Матвиенко входит в топ-10 игроков с самым большим количеством матчей за сборную Украины.

Только 9 игроков сыграли большее количество матчей за национальную сборную.

Игроки, сыгравшие 80+ матчей за сборную Украины