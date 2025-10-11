Стало известно, как Ярмоленко отреагировал на резонансные слова Шовковского
Андрей уже тренируется в основой группе «бело-синих»
Украинский вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко отсутствовал в заявке «бело-синих на матче 8 тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский достаточно странно отреагировал на вопросы об отсутствии Ярмоленко.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Ярмоленко уже вернулся в расположение Динамо, приступив к тренировкам в общей группе после выходных, которые получила команда.
Сообщается, что сам Андрей был удивлен позицией главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского, публично заявившего об отсутствии Ярмоленко. Футболиста удивила формулировка, с которой коуч вышел к журналистам, ведь полузащитник согласовал свое отсутствие с Шовковским и Суркисом.
В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров
