Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, как Ярмоленко отреагировал на резонансные слова Шовковского
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 11:51 | Обновлено 11 октября 2025, 11:58
2221
4

Стало известно, как Ярмоленко отреагировал на резонансные слова Шовковского

Андрей уже тренируется в основой группе «бело-синих»

11 октября 2025, 11:51 | Обновлено 11 октября 2025, 11:58
2221
4 Comments
Стало известно, как Ярмоленко отреагировал на резонансные слова Шовковского
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко отсутствовал в заявке «бело-синих на матче 8 тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский достаточно странно отреагировал на вопросы об отсутствии Ярмоленко.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Ярмоленко уже вернулся в расположение Динамо, приступив к тренировкам в общей группе после выходных, которые получила команда.

Сообщается, что сам Андрей был удивлен позицией главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского, публично заявившего об отсутствии Ярмоленко. Футболиста удивила формулировка, с которой коуч вышел к журналистам, ведь полузащитник согласовал свое отсутствие с Шовковским и Суркисом.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров

По теме:
Виталий ЧЕБОТАРЕВ: «Хочу получить стабильную игровую практику»
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время матчей 11-го тура
Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо
Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял решение после того, как Шевченко отказал ему в уходе
Футбол | 11 октября 2025, 07:25 7
Ребров принял решение после того, как Шевченко отказал ему в уходе
Ребров принял решение после того, как Шевченко отказал ему в уходе

Тренер надеется на помощь политиков

Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Футбол | 10 октября 2025, 20:18 81
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией

Поединок отборочной группы D в Рейкьявике начнется 10 октября в 21:45 по Киеву

Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11.10.2025, 08:25
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 11.10.2025, 12:44
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Хоккей | 10.10.2025, 13:51
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Значит закопали топор войны.
Ответить
+1
Prokop_Andriy
насправді нічого критичного тоді не прозвучало з вуст Шовковського
Ответить
0
Xvalenok03
Никак договорится не могут.
У каждого свой вариант произошедшего 
Ответить
-2
kadaad .
Нужно гнать обоих из Динамо.
Ответить
-3
Популярные новости
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 240
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 10
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем