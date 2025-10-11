ФОТО. Реакция жены Малиновского на голы мужа против Исландии

Жена полузащитника сборной Украины и «Дженоа» Руслана Малиновского – Роксана Малиновская – опубликовала сторис в Instagram после яркого выступления своего мужа в матче отбора на чемпионат мира-2026.

На снимке видно, как Роксана смотрит трансляцию поединка Украина – Исландия, где Руслан оформил дубль. В подписи к сторис она написала: «Тебя очень не хватало ❤️».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Эта фраза прозвучала особенно трогательно после того, как Малиновский вернулся в состав национальной команды после тяжелой травмы и помог Украине одержать важную победу со счетом 5:3.

Благодаря этому результату сборная Украины поднялась на второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026.