Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Реакция жены Малиновского на голы мужа против Исландии
Другие новости
11 октября 2025, 04:09 |
144
0

ФОТО. Реакция жены Малиновского на голы мужа против Исландии

Жена Руслана Малиновского трогательно отреагировала на дубль мужа

11 октября 2025, 04:09 |
144
0
ФОТО. Реакция жены Малиновского на голы мужа против Исландии
Instagram. Роксана и Руслан Малиновские

Жена полузащитника сборной Украины и «Дженоа» Руслана МалиновскогоРоксана Малиновская – опубликовала сторис в Instagram после яркого выступления своего мужа в матче отбора на чемпионат мира-2026.

На снимке видно, как Роксана смотрит трансляцию поединка Украина – Исландия, где Руслан оформил дубль. В подписи к сторис она написала: «Тебя очень не хватало ❤️».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Эта фраза прозвучала особенно трогательно после того, как Малиновский вернулся в состав национальной команды после тяжелой травмы и помог Украине одержать важную победу со счетом 5:3.

Благодаря этому результату сборная Украины поднялась на второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026.

По теме:
МАЛИНОВСКИЙ: «Классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью»
ВИДЕО. Лионель Месси уже знает, кто станет новой звездой ЧМ-2026
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Так случилось, что могли упустить победу»
фото lifestyle Роксана Малиновская Руслан Малиновский сборная Украины по футболу Дженоа
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Люксембург – 4:0. Дубль Киммиха, пенальти, удаление. Видео голов
Футбол | 11 октября 2025, 03:27 0
Германия – Люксембург – 4:0. Дубль Киммиха, пенальти, удаление. Видео голов
Германия – Люксембург – 4:0. Дубль Киммиха, пенальти, удаление. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10 октября 2025, 08:46 5
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда

Арнар Гуннлаугссон – об Илье Забарном

ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии
Футбол | 10.10.2025, 22:42
ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии
ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 10.10.2025, 07:04
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 08:59
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 12
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем