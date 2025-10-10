Украина пропускает хотя бы один гол в 10-м матче подряд.

После первого тайма выездного поединка против Исландии сборная Украины выигрывает со счетом 3:1.

Тем самым украинская команда продлила серию с пропущенными голами до 10 матчей.

В последний раз сборная Украины сыграла «сухой» матч ровно год назад: 11 октября 2024 в поединке Лиги наций против сборной Грузии (1:0).

Серия сборной Украины с пропущенными голами