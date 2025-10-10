Чемпионат мира10 октября 2025, 22:46 | Обновлено 10 октября 2025, 22:52
Украина пропускает хотя бы один гол в 10-м матче подряд
Когда в последний раз украинская сборная не пропускала?
Украина пропускает хотя бы один гол в 10-м матче подряд.
После первого тайма выездного поединка против Исландии сборная Украины выигрывает со счетом 3:1.
Тем самым украинская команда продлила серию с пропущенными голами до 10 матчей.
В последний раз сборная Украины сыграла «сухой» матч ровно год назад: 11 октября 2024 в поединке Лиги наций против сборной Грузии (1:0).
Серия сборной Украины с пропущенными голами
- 2025: Исландия – Украина – 1:3 (после 1-го тайма)
- 2025: Азербайджан – Украина – 1:1
- 2025: Украина – Франция – 0:2
- 2025: Новая Зеландия – Украина – 1:2
- 2025: Канада – Украина – 4:2
- 2025: Бельгия – Украина – 3:0
- 2024: Украина – Бельгия – 3:1
- 2024: Албания – Украина – 1:2
- 2024: Грузия – Украина – 1:1
- 2024: Украина – Чехия – 1:1
