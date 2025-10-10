Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 октября 2025, 22:46 | Обновлено 10 октября 2025, 22:52
111
0

Getty Images/Global Images Ukraine

Украина пропускает хотя бы один гол в 10-м матче подряд.

После первого тайма выездного поединка против Исландии сборная Украины выигрывает со счетом 3:1.

Тем самым украинская команда продлила серию с пропущенными голами до 10 матчей.

В последний раз сборная Украины сыграла «сухой» матч ровно год назад: 11 октября 2024 в поединке Лиги наций против сборной Грузии (1:0).

Серия сборной Украины с пропущенными голами

  • 2025: Исландия – Украина – 1:3 (после 1-го тайма)
  • 2025: Азербайджан – Украина – 1:1
  • 2025: Украина – Франция – 0:2
  • 2025: Новая Зеландия – Украина – 1:2
  • 2025: Канада – Украина – 4:2
  • 2025: Бельгия – Украина – 3:0
  • 2024: Украина – Бельгия – 3:1
  • 2024: Албания – Украина – 1:2
  • 2024: Грузия – Украина – 1:1
  • 2024: Украина – Чехия – 1:1

Дубль Киммиха. Германия разгромила Люксембург, который играл в меньшинстве
Украина забила три гола в первом тайме впервые за более чем 7 лет
ВИДЕО. Дубль Гудмундссона. Как Исландия сравняла счет в матче с Украиной
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу статистика Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
