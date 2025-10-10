Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Ошибка Трубина. Украина пропустила гол от Исландии на 35-й минуте
Чемпионат мира
10 октября 2025, 22:25 | Обновлено 10 октября 2025, 23:17
3149
3

Микаэль Эллертссон поразил ворота Анатолия и сделал счет 1:1 в матче квалификации ЧМ

ВИДЕО. Ошибка Трубина. Украина пропустила гол от Исландии на 35-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Исландии сумела забить в ворота Украины в матче квалификации чемпионата мира 2026 на 34-й минуте.

Гол оформил Микаэль Эллертссон после передачи Исака Йоханессона. Эллертссон вначале обыграл Ефима Коноплю, а затем пробил в ближний угол – ошибка допустил голкипер Анатолий Трубин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эллертсон сравнял счет, 1:1. Первым в этой встрече отличился Руслан Малиновский на 14-й минуте.

Микаэль забил второй гол в футболке национальной команды Исландии и первый в этом отборочном турнире к ЧМ.

Исландия и Украина играют на стадионе стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике.

По теме:
Дубль Киммиха. Германия разгромила Люксембург, который играл в меньшинстве
Украина забила три гола в первом тайме впервые за более чем 7 лет
ВИДЕО. Дубль Гудмундссона. Как Исландия сравняла счет в матче с Украиной
Микаэль Эллертссон Ефим Конопля Анатолий Трубин видео голов и обзор сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
