ВИДЕО. Ошибка Трубина. Украина пропустила гол от Исландии на 35-й минуте
Микаэль Эллертссон поразил ворота Анатолия и сделал счет 1:1 в матче квалификации ЧМ
Сборная Исландии сумела забить в ворота Украины в матче квалификации чемпионата мира 2026 на 34-й минуте.
Гол оформил Микаэль Эллертссон после передачи Исака Йоханессона. Эллертссон вначале обыграл Ефима Коноплю, а затем пробил в ближний угол – ошибка допустил голкипер Анатолий Трубин.
Эллертсон сравнял счет, 1:1. Первым в этой встрече отличился Руслан Малиновский на 14-й минуте.
Микаэль забил второй гол в футболке национальной команды Исландии и первый в этом отборочном турнире к ЧМ.
Исландия и Украина играют на стадионе стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике.
