Сборная Исландии сумела забить в ворота Украины в матче квалификации чемпионата мира 2026 на 34-й минуте.

Гол оформил Микаэль Эллертссон после передачи Исака Йоханессона. Эллертссон вначале обыграл Ефима Коноплю, а затем пробил в ближний угол – ошибка допустил голкипер Анатолий Трубин.

Эллертсон сравнял счет, 1:1. Первым в этой встрече отличился Руслан Малиновский на 14-й минуте.

Микаэль забил второй гол в футболке национальной команды Исландии и первый в этом отборочном турнире к ЧМ.

Исландия и Украина играют на стадионе стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике.

❗️ ВИДЕО. Ошибка Трубина. Украина пропустила гол от Исландии на 35-й минуте