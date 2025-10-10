Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб рассказал, почему Шахтер и Динамо часто теряют очки в чемпионате
Украина. Премьер лига
10 октября 2025, 22:49 | Обновлено 10 октября 2025, 23:39
362
0

Вернидуб рассказал, почему Шахтер и Динамо часто теряют очки в чемпионате

Известный украинский тренер оценил результаты грандов в нынешнем сезоне Премьер-лиги

10 октября 2025, 22:49 | Обновлено 10 октября 2025, 23:39
362
0
Вернидуб рассказал, почему Шахтер и Динамо часто теряют очки в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб поделился мнением относительно результатов донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги, а также рассказал, почему гранды часто теряют важные баллы:

«Я бы не стал говорить о какой-то закономерности, это скорее случай, так бывает в футболе. Объяснение пока одно: «Динамо» и «Шахтер» играют в еврокубках и очень много времени проводят в пути. Автобусы, границы, самолеты... Тяжелая логистика истощает, и футболисты не успевают восстановиться.

С другой стороны, это прекрасно, что «Шахтер» и «Динамо» теряют очки. Взгляните, каким интересным стал чемпионат. Раньше как было: они себе уже со старта отрывались и вдвоем соревновались за чемпионство. Теперь и «Кривбасс», и «Полесье», и «Металлист», и ЛНЗ, и даже «Карпаты» составляют им конкуренцию и отбирают очки», – считает Вернидуб.

После восьми сыгранных туров донецкая команда набрала 17 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Арды Турана потеряли баллы в матчах с ЛНЗ (1:4), «Металлистом 1925» (1:1) и «Карпатами» (3:3).

В активе «Динамо» – 16 пунктов и один балл отставания от лидера. «Бело-синяя» команда сыграла вничью против «Оболони» (2:2), «Александрии» (2:2), «Карпат» (3:3) и «Металлиста 1925» (1:1).

По теме:
ВИДЕО. Определен лучший гол сентября в УПЛ
Известный клуб из Украины получил трансферный бан от ФИФА из-за долгов
ВИДЕО. Легионеры Шахтера рассказали, как правильно произносить их имена
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Юрий Вернидуб
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10 октября 2025, 08:46 5
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда

Арнар Гуннлаугссон – об Илье Забарном

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10 октября 2025, 07:29 4
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина

Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»

Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю
Футбол | 10.10.2025, 23:15
Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю
Реал нацелился на 16-летнего вундеркинда, который вписал свое имя в историю
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Футбол | 10.10.2025, 18:01
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Бокс | 10.10.2025, 06:44
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 3
Бокс
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
Уэйн Гретцки. Как испортить себе репутацию на склоне лет
10.10.2025, 13:51 13
Хоккей
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем