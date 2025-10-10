Вернидуб рассказал, почему Шахтер и Динамо часто теряют очки в чемпионате

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб поделился мнением относительно результатов донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги, а также рассказал, почему гранды часто теряют важные баллы:

«Я бы не стал говорить о какой-то закономерности, это скорее случай, так бывает в футболе. Объяснение пока одно: «Динамо» и «Шахтер» играют в еврокубках и очень много времени проводят в пути. Автобусы, границы, самолеты... Тяжелая логистика истощает, и футболисты не успевают восстановиться.

С другой стороны, это прекрасно, что «Шахтер» и «Динамо» теряют очки. Взгляните, каким интересным стал чемпионат. Раньше как было: они себе уже со старта отрывались и вдвоем соревновались за чемпионство. Теперь и «Кривбасс», и «Полесье», и «Металлист», и ЛНЗ, и даже «Карпаты» составляют им конкуренцию и отбирают очки», – считает Вернидуб.

После восьми сыгранных туров донецкая команда набрала 17 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Арды Турана потеряли баллы в матчах с ЛНЗ (1:4), «Металлистом 1925» (1:1) и «Карпатами» (3:3).

В активе «Динамо» – 16 пунктов и один балл отставания от лидера. «Бело-синяя» команда сыграла вничью против «Оболони» (2:2), «Александрии» (2:2), «Карпат» (3:3) и «Металлиста 1925» (1:1).