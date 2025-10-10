Чемпионат мира10 октября 2025, 23:50 | Обновлено 11 октября 2025, 00:48
1
Исландия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 10 октября в Рейкьявике прошел матч квалификации ЧМ-2026
Вечером 10 октября сборная Украины провела матч квалификации ЧМ-2026 против команды Исландии (5:3).
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды провели встречу на Лаугардалсвеллур в исландском Рейкьявике.
