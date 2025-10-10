Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Исландия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат мира
10 октября 2025, 23:50 | Обновлено 11 октября 2025, 00:48
1

Исландия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 10 октября в Рейкьявике прошел матч квалификации ЧМ-2026

УАФ. Сергей Ребров

Вечером 10 октября сборная Украины провела матч квалификации ЧМ-2026 против команды Исландии (5:3).

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели встречу на Лаугардалсвеллур в исландском Рейкьявике.

Исландия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

Николай Степанов
