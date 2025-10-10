Молодежные турниры10 октября 2025, 18:47 | Обновлено 10 октября 2025, 18:54
ФОТО. Сборная Украины U-21 прибыла на стадион и провела разминку
10 октября в 19:00 в Словении пройдет матч квалификации Евро-2027 U-21
Сборная Украины U-21 прибыла на игру квалификации Евро-2027 U-21 и провела разминку
10 октября в 19:00 сыграют сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21
Поединок пройдет в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».
Ранее сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0).
ФОТО. Сборная Украины U-21 прибыла на стадион и провела разминку
