Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
10 октября 2025, 18:47 | Обновлено 10 октября 2025, 18:54
ФОТО. Сборная Украины U-21 прибыла на стадион и провела разминку

10 октября в 19:00 в Словении пройдет матч квалификации Евро-2027 U-21

УАФ

Сборная Украины U-21 прибыла на игру квалификации Евро-2027 U-21 и провела разминку

10 октября в 19:00 сыграют сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».

Ранее сине-желтые на выезде разгромили команду Литвы (4:0).

ФОТО. Сборная Украины U-21 прибыла на стадион и провела разминку

чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Украина - Венгрия сборная Венгрии по футболу U-21
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
