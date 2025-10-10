Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 300 миллионов евро. Реал готовит исторический трансфер, переговоры уже идут
Испания
10 октября 2025, 17:04 |
Винисиус может перебраться в «Аль-Ахли»

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание «Аль-Ахли». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 25-летнего футболиста. «Аль-Ахли» готов заплатить за бразильца 300 миллионов евро. Винисиус перейдет в клуб из Саудовской Аравии в случае, если не продлит контракт со «сливочными».

Если Винисиус перейдет в «Аль-Ахли» за 300 миллионов евро, то его трансфер станет самым дорогим в истории.

В текущем сезоне Винисиус провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо принял решение по Лунину.

По теме:
Вратарь Реала заключил партнерство с оператором азартных игр
Британский журналист – о Ярмолюке: «Мне рассказали об интересе 3 клубов»
Шоу от вингеров Реала. Бразилия Анчелотти добыла разгромную победу
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Аль-Ахли Джидда трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
