300 миллионов евро. Реал готовит исторический трансфер, переговоры уже идут
Винисиус может перебраться в «Аль-Ахли»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание «Аль-Ахли». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 25-летнего футболиста. «Аль-Ахли» готов заплатить за бразильца 300 миллионов евро. Винисиус перейдет в клуб из Саудовской Аравии в случае, если не продлит контракт со «сливочными».
Если Винисиус перейдет в «Аль-Ахли» за 300 миллионов евро, то его трансфер станет самым дорогим в истории.
В текущем сезоне Винисиус провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Алонсо принял решение по Лунину.
