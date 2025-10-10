Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Исландия – Украина. Букмекеры назвали фаворита матча
Чемпионат мира
10 октября 2025, 16:25 | Обновлено 10 октября 2025, 16:28
В марте 2024 года Украина играла с Исландией за выход на Евро

Старт отбора на чемпионат мира для сборной Украины удачным точно не назовешь. Впрочем, еще ничего не потеряно и очевидно, что судьба второго места решится в очном противостоянии с Исландией. Первая игра против островитян состоится 10 октября в Рейкьявике. Вместе с Favbet оцениваем шансы Украины в этой игре.

Напомним, что в первых двух матчах квалификации команда Реброва проиграла Франции и де-факто потеряла шансы на первое место, а затем неожиданно потеряла очки с Азербайджаном и ухудшила шансы даже на второе место в группе.

И если поражение от Мбаппе и компании не стало сенсацией, то ничья с Азербайджаном – это безусловный провал Реброва и всей команды. Больше права на ошибку у Украины нет. Исландцы опережают нашу команду на два очка благодаря уверенной победе над Азербайджаном. И не забываем, что при равенстве очков определяющими будут не личные встречи, а разница забитых и пропущенных голов. И пока в Исландии она гораздо лучше, чем у нас

Эксперты Favbet уже практически не сомневаются в том, что Франция займет первое место и напрямую выйдет на мундиаль. На это коэффициент всего 1.01. А вот за второе место и выход в стыковые матчи предстоит соревноваться Украина и Исландия. И если перед началом отбора шансы Украины оценивались несколько выше, то теперь уже немного лучше ситуация в Исландии. Сейчас на топ-2 коэффициента таковы:

Исландия - 1.72
Украина - 2.05

То есть в целом цифры близки, но все же в процентном соотношении это где-то 55% на 45% в пользу исландцев.

Констатируем, что команде Реброва обязательно нужно брать как минимум 4 очка в двух матчах с исландцами. Победа + ничья – это тот минимум, который может нас устроить. И несмотря на то, что Исландия играет дома, Favbet все же предпочитает нашу команду. На победу Украины коэффициент 2.4, Исландию 3.05 и ничью — 3.4.

В марте 2024 года Украина играла с Исландией за выход на Евро и тогда вырвала волевую победу благодаря голам Цыганкова и Мудрика. Сейчас обоих в сборной нет (одного из-за травмы, другого из-за дисквалификации) и вообще проблемы Украины с составом очевидны. Кроме Цыганкова из-за травм Сергея Реброва не смогут помочь Зинченко, Яремчук и Зубков. Но приятно, что впервые с сентября прошлого года в заявку сборной попал Руслан Малиновский.

Понятно, что не все идет по плану, но нужно несмотря ни на что поддерживать «желто-синих». Ибо другой национальной сборной у нас нет. Будет не просто, но верим в наших.


21+ ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выда 05.04.2021, с переменами.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
