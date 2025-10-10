Челси готовит предложение по форварду из чемпионата Саудовской Аравии
Внимание лондонского клуба привлекает Айвен Тоуни
Английский нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни привлекает внимание лондонского «Челси». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, зимой английский гранд намерен предложить клубу из Саудовской Аравии полугодичную аренду форварда с опцией выкупа и покрытием зарплаты на 70 процентов.
В текущем сезоне Айвен Тоуни провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться восьмую забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Ахли» может побить мировой трансферный рекорд.
