  4. Челси готовит предложение по форварду из чемпионата Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
10 октября 2025, 17:39 |
Челси готовит предложение по форварду из чемпионата Саудовской Аравии

Внимание лондонского клуба привлекает Айвен Тоуни

10 октября 2025, 17:39 |
Челси готовит предложение по форварду из чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Айвен Тоуни

Английский нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни привлекает внимание лондонского «Челси». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, зимой английский гранд намерен предложить клубу из Саудовской Аравии полугодичную аренду форварда с опцией выкупа и покрытием зарплаты на 70 процентов.

В текущем сезоне Айвен Тоуни провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться восьмую забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Ахли» может побить мировой трансферный рекорд.

Источник: X (Twitter)
Перець
Ось де дійсно статистика агонь , однозначно брати
