Пять голов в трех матчах. Назван лучший игрок АПЛ в сентябре
У Холанда без конкуренции
АПЛ назвала лучшего игрока чемпионата Англии в сентябре – это звание получил нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд.
Норвежский бомбардир в трех встречах забил пять голов и сделал результативную передачу. Холанд в голосовании опередил Даити Камаду, Янкубу Минте, Робина Руфса, Гранита Джаку и Мартина Субименди.
Манчестер Сити по итогам семи проведенных матчей набрал 13 очков и занимает 5-е место в таблице АПЛ, отставая от лидера Арсенала лишь на три пункта.
Всего у Эрлинга в текущем сезоне уже девять голов и один ассист за семь встреч.
Business as usual.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) October 10, 2025
Congratulations to @ErlingHaaland, your September @PremierLeague Player of the Month pic.twitter.com/YzOQ7qNE4B
