Пять голов в трех матчах. Назван лучший игрок АПЛ в сентябре

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 октября 2025, 14:31 |
У Холанда без конкуренции

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

АПЛ назвала лучшего игрока чемпионата Англии в сентябре – это звание получил нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

Норвежский бомбардир в трех встречах забил пять голов и сделал результативную передачу. Холанд в голосовании опередил Даити Камаду, Янкубу Минте, Робина Руфса, Гранита Джаку и Мартина Субименди.

Манчестер Сити по итогам семи проведенных матчей набрал 13 очков и занимает 5-е место в таблице АПЛ, отставая от лидера Арсенала лишь на три пункта.

Всего у Эрлинга в текущем сезоне уже девять голов и один ассист за семь встреч.

Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 0
