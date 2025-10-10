ФОТО. Анатолий Трубин в коллаборации с Александром Усиком. Огонь

Вратарь сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин представил новую фотосессию, в которой появился в одежде бренда «UNDISPUTED».

В подписи к серии снимков футболист оставил короткое, но емкое сообщение: «Спокойный разум. Четкая концентрация. Готовность к бою».

Бренд «UNDISPUTED» принадлежит Александру Усику – чемпиону мира по боксу, который развивает собственную линию спортивной и lifestyle-одежды.

На фото Трубин позирует на пляже в минималистичных образах бренда: светлый total look, желтая куртка с надписью «Never Enough» и свитшот с логотипом «UNDISPUTED». Атмосфера съёмки – уверенность, спокойствие и готовность к борьбе.

По данным СМИ, Трубин и Усик дружат в реальной жизни. И теперь эта фотосессия может стать подтверждением новой коллаборации между вратарём сборной Украины и мировым чемпионом по боксу.

Многие фанаты уже отметили, что UNDISPUTED идеально отражает характер обоих спортсменов – спокойствие, сосредоточенность и боевой дух.