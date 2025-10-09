Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек ЛНЗ сменил агента. Готовится перебраться во Францию
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 20:21 |
1024
0

Хавбек ЛНЗ сменил агента. Готовится перебраться во Францию

Артур Авагимян летом следующего года станет свободным агентом

09 октября 2025, 20:21 |
1024
0
Хавбек ЛНЗ сменил агента. Готовится перебраться во Францию
fc-lnz.com. Артур Авагимян

28-летний полузащитник черкасского ЛНЗ Артур Авагимян сменил агентство, представляющее его интересы.

О начале сотрудничества с Авагимяном заявил Кристоф Ютто – руководитель агентства CH Conseil et Management.

Более того, в официальном коммюнике, опубликованном Ютто, содержится намек на вероятный переезд Авагимяна летом следующего года во Францию, где ныне проживает семья Артура.

«Добро пожаловать! Артур Авагимян, полузащитник, воспитанник донецкого «Шахтера» и украинского футбола. Этот талантливый, надежный игрок с великолепной техникой стремится переехать во Францию, где живет его семья с момента начала российского вторжения в 2022 году. В июне следующего года он освободится от контракта, и, несомненно, многие французские клубы будут с завистью и любопытством смотреть на этого действительно хорошего футболиста с богатым опытом. Спасибо, Артур, за доверие», – написал Ютто.

Артур Авагимян выступает за ЛНЗ с лета минувшего года и имеет контракт с клубом до 30 июня 2026-го.

В текущем сезоне хавбек пять раз попадал в заявку ЛНЗ на матчи УПЛ, однако на поле ни одной минуты в рамках этого турнира так и не провел.

По теме:
Коуч ЛНЗ забраковал украинского форварда, который выбрал другой клуб
Пономарев признался, о чем говорил с Тураном после матча ЛНЗ с Шахтером
КУЗЫК: «Задача не стоит, но все хотят представлять Украину в еврокубках»
Артур Авагимян ЛНЗ Черкассы футбольные агенты
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09 октября 2025, 07:27 2
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание

Бывший футболист был оштрафован и получил запрет на управление автомобилем

Мальта – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09 октября 2025, 21:11 0
Мальта – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Мальта – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 9 октября и начнется в 21:45 по Киеву

С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09.10.2025, 07:19
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.10.2025, 17:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09.10.2025, 09:33
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем