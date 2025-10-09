Хавбек ЛНЗ сменил агента. Готовится перебраться во Францию

28-летний полузащитник черкасского ЛНЗ Артур Авагимян сменил агентство, представляющее его интересы.

О начале сотрудничества с Авагимяном заявил Кристоф Ютто – руководитель агентства CH Conseil et Management.

Более того, в официальном коммюнике, опубликованном Ютто, содержится намек на вероятный переезд Авагимяна летом следующего года во Францию, где ныне проживает семья Артура.

«Добро пожаловать! Артур Авагимян, полузащитник, воспитанник донецкого «Шахтера» и украинского футбола. Этот талантливый, надежный игрок с великолепной техникой стремится переехать во Францию, где живет его семья с момента начала российского вторжения в 2022 году. В июне следующего года он освободится от контракта, и, несомненно, многие французские клубы будут с завистью и любопытством смотреть на этого действительно хорошего футболиста с богатым опытом. Спасибо, Артур, за доверие», – написал Ютто.

Артур Авагимян выступает за ЛНЗ с лета минувшего года и имеет контракт с клубом до 30 июня 2026-го.

В текущем сезоне хавбек пять раз попадал в заявку ЛНЗ на матчи УПЛ, однако на поле ни одной минуты в рамках этого турнира так и не провел.