Хавбек ЛНЗ сменил агента. Готовится перебраться во Францию
Артур Авагимян летом следующего года станет свободным агентом
28-летний полузащитник черкасского ЛНЗ Артур Авагимян сменил агентство, представляющее его интересы.
О начале сотрудничества с Авагимяном заявил Кристоф Ютто – руководитель агентства CH Conseil et Management.
Более того, в официальном коммюнике, опубликованном Ютто, содержится намек на вероятный переезд Авагимяна летом следующего года во Францию, где ныне проживает семья Артура.
«Добро пожаловать! Артур Авагимян, полузащитник, воспитанник донецкого «Шахтера» и украинского футбола. Этот талантливый, надежный игрок с великолепной техникой стремится переехать во Францию, где живет его семья с момента начала российского вторжения в 2022 году. В июне следующего года он освободится от контракта, и, несомненно, многие французские клубы будут с завистью и любопытством смотреть на этого действительно хорошего футболиста с богатым опытом. Спасибо, Артур, за доверие», – написал Ютто.
Артур Авагимян выступает за ЛНЗ с лета минувшего года и имеет контракт с клубом до 30 июня 2026-го.
В текущем сезоне хавбек пять раз попадал в заявку ЛНЗ на матчи УПЛ, однако на поле ни одной минуты в рамках этого турнира так и не провел.
Bienvenu Arthur AVAHIMIAN, milieu de terrain formé au Shakhtar Donesk en @Ukraine. Ce joueur talentueux, solide, doté d'une belle technique aspire à rejoindre la France ou sa famille réside depuis l'invasion par la Russie en 2022 de son pays. Joueur libre de tout contrat en juin… pic.twitter.com/gDEC6dhydk— Christophe Hutteau (@C_Hutteau) October 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист был оштрафован и получил запрет на управление автомобилем
Поединок состоится 9 октября и начнется в 21:45 по Киеву