Сборную Украины и Реброва предупредили, что готовы разрушить их мечту
Наставник Исландии Арнар Гуннлаугссон – о матче с «сине-желтыми»
Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался о матче против сборной Украины.
«Если победим, окажемся в очень выгодном положении в борьбе за второе место с Украиной – сможем разрушить их мечты. Азербайджан, по моему мнению, не помешает этой битве. Ничья не была бы плохим результатом (у них еще есть домашний матч), а поражение откроет все. Наша цель – победа, и мы отдадим за нее все силы», – сказал Гуннлаугссон.
Ранее украинский специалист Йожеф Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной в рамках квалификации чемпионата мира.
