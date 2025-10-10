Сборную Украины и Реброва предупредили, что готовы разрушить их мечту

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался о матче против сборной Украины.

«Если победим, окажемся в очень выгодном положении в борьбе за второе место с Украиной – сможем разрушить их мечты. Азербайджан, по моему мнению, не помешает этой битве. Ничья не была бы плохим результатом (у них еще есть домашний матч), а поражение откроет все. Наша цель – победа, и мы отдадим за нее все силы», – сказал Гуннлаугссон.

