Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборную Украины и Реброва предупредили, что готовы разрушить их мечту
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 07:51 |
622
0

Сборную Украины и Реброва предупредили, что готовы разрушить их мечту

Наставник Исландии Арнар Гуннлаугссон – о матче с «сине-желтыми»

10 октября 2025, 07:51 |
622
0
Сборную Украины и Реброва предупредили, что готовы разрушить их мечту
Getty Images/Global Images Ukraine. Арнар Гуннлаугссон

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался о матче против сборной Украины.

«Если победим, окажемся в очень выгодном положении в борьбе за второе место с Украиной – сможем разрушить их мечты. Азербайджан, по моему мнению, не помешает этой битве. Ничья не была бы плохим результатом (у них еще есть домашний матч), а поражение откроет все. Наша цель – победа, и мы отдадим за нее все силы», – сказал Гуннлаугссон.

Ранее украинский специалист Йожеф Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной в рамках квалификации чемпионата мира.

По теме:
Демьяненко пояснил, почему не стоит увольнять Реброва из сборной Украины
Польша – Нова Зеландия – 1:0. Как забил Зелиньски. Видео гола и обзор
Румыния – Молдова – 2:1. Дружеская победа для Луческу. Видео голов и обзор
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Арнар Гуннлаугссон
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 1
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09 октября 2025, 07:27 3
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание

Бывший футболист был оштрафован и получил запрет на управление автомобилем

Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Футбол | 10.10.2025, 06:05
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09.10.2025, 09:33
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Футбол | 09.10.2025, 23:59
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 51
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
08.10.2025, 19:33 5
Теннис
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 30
Футбол
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 3
Бокс
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
09.10.2025, 19:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем