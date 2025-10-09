Йожеф САБО: «Они меня сейчас не впечатляют. Можно и без них сыграть»

Йожеф Сабо высказался о нападающих сборной Украины Артеме Довбике и Владиславе Ванате:

– В Исландии, кому из нападающих вы бы отдали предпочтение, Довбику или Ванату?

– Меня сейчас не впечатляют ни Довбик, ни Ванат.

– Но у нас в списке только два номинальных форварда?

– Можно и без нападающих сыграть. Важно, чтобы нашёлся игрок, который бы врывался в эту зону во время нашей атаки. Тренерскому штабу нужно что-то придумать, чтобы достичь положительного результата. У нас даже нет крайних, которые работают на скорости. Это касается и обводки. Не вижу, кто самостоятельно может обострить игру с фланга.

Ранее Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной.