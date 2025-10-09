ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги

В матче Первой лиги между Черноморцем и Викторией удаление заработал известный игрок одесской команды Ярослав Ракицкий.

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины на 70-й минуте встречи ударил головой соперника и был удален с поля. До этого футболист Виктории зацепил Ярослава, что и вызвало такую реакцию футболиста.

Ракицкий перебрался в Черноморец в конце прошлого сезона, когда команда еще выступала в УПЛ, но после вылета в Первую лигу продлил контракт с клубом.

ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой