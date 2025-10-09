Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 16:30 | Обновлено 09 октября 2025, 16:44
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги

Ярослав не сдержался в матче чемпионата Украины

ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

В матче Первой лиги между Черноморцем и Викторией удаление заработал известный игрок одесской команды Ярослав Ракицкий.

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины на 70-й минуте встречи ударил головой соперника и был удален с поля. До этого футболист Виктории зацепил Ярослава, что и вызвало такую реакцию футболиста.

Ракицкий перебрался в Черноморец в конце прошлого сезона, когда команда еще выступала в УПЛ, но после вылета в Первую лигу продлил контракт с клубом.

Стремяжная Правда
Крота не змінити....
Ответить
+1
Archie1991
Гопнік-стайл)
Ответить
+1
OKs100
Такое впечатление, что Ракицкий набрал 30 кг лишнего веса, но всё равно как-то играет на равных.
Ответить
+1
batistuta
Під Зідана косить... Звязда, однако...
Ответить
0
Фанаты Бленуце
Наш новый кумир Влад Бленуце который за Соловьёва и русский мир, на хуже бьёт головой.
Ответить
-1
Burevestnik
пітерське бидло...
Ответить
-1
