Лидер клуба УПЛ: «Мы были в шоке. Не понимали, что происходит»

Украинский вингер львовских Карпат Илья Квасница, ныне выступающий за львовский Рух на правах аренды, рассказал, как футболисты восприняли информацию об объединении двух клубов.

– Как вообще тогда в «Рухе» отреагировали на новость об «объединении усилий» львовских команд?

– Мы были тогда шокированы, не понимали, что происходит. Но потом нам все подробнее объяснили, мы все поняли тогда, – сказал Илья.

В главной команде Руха сыграл 58 матчей, в которых отличился 13 голами и отдал 12 ассистов. Также Илья был признан лучшим игроком сезона 2023/24 в составе желто-черных и лучшим молодым игроком УПЛ в том же сезоне.

Зимой 2025 года Квасница перешел в «Карпаты» и с тех пор в составе «зелено-белых» провел 9 матчей во всех турнирах, отдав 3 ассиста.