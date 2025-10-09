Лидер клуба УПЛ: «Мы были в шоке. Не понимали, что происходит»
Илья Квасница рассказал об объединении Руха и Карпат
Украинский вингер львовских Карпат Илья Квасница, ныне выступающий за львовский Рух на правах аренды, рассказал, как футболисты восприняли информацию об объединении двух клубов.
– Как вообще тогда в «Рухе» отреагировали на новость об «объединении усилий» львовских команд?
– Мы были тогда шокированы, не понимали, что происходит. Но потом нам все подробнее объяснили, мы все поняли тогда, – сказал Илья.
В главной команде Руха сыграл 58 матчей, в которых отличился 13 голами и отдал 12 ассистов. Также Илья был признан лучшим игроком сезона 2023/24 в составе желто-черных и лучшим молодым игроком УПЛ в том же сезоне.
Зимой 2025 года Квасница перешел в «Карпаты» и с тех пор в составе «зелено-белых» провел 9 матчей во всех турнирах, отдав 3 ассиста.
