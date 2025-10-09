Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер клуба УПЛ: «Мы были в шоке. Не понимали, что происходит»
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 15:51 |
Лидер клуба УПЛ: «Мы были в шоке. Не понимали, что происходит»

Илья Квасница рассказал об объединении Руха и Карпат

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Квасница

Украинский вингер львовских Карпат Илья Квасница, ныне выступающий за львовский Рух на правах аренды, рассказал, как футболисты восприняли информацию об объединении двух клубов.

– Как вообще тогда в «Рухе» отреагировали на новость об «объединении усилий» львовских команд?

– Мы были тогда шокированы, не понимали, что происходит. Но потом нам все подробнее объяснили, мы все поняли тогда, – сказал Илья.

В главной команде Руха сыграл 58 матчей, в которых отличился 13 голами и отдал 12 ассистов. Также Илья был признан лучшим игроком сезона 2023/24 в составе желто-черных и лучшим молодым игроком УПЛ в том же сезоне.

Зимой 2025 года Квасница перешел в «Карпаты» и с тех пор в составе «зелено-белых» провел 9 матчей во всех турнирах, отдав 3 ассиста.

По теме:
Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»
Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
Пономарев признался, о чем говорил с Тураном после матча ЛНЗ с Шахтером
Илья Квасница трансферы аренда игрока Карпаты Львов трансферы УПЛ Рух Львов Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
