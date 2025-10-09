Агент одного из лучших вингеров мира встретился с представителями Ливерпуля
Глен Твенбоа провел встречу с представителями английского гранда
Агент французского вингера мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе Глен Твенбоа провел встречу с представителями «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, агент 23-летнего футболиста встретился с представителями английского гранда. Ранее Майкла связывали с «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».
В сезоне 2025/26 Майкл Олисе провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» делает все возможное ради бесплатного топ-трансфера.
