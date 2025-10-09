Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Агент одного из лучших вингеров мира встретился с представителями Ливерпуля
Англия
09 октября 2025, 10:05
1

Агент одного из лучших вингеров мира встретился с представителями Ливерпуля

Глен Твенбоа провел встречу с представителями английского гранда

Агент одного из лучших вингеров мира встретился с представителями Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Агент французского вингера мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе Глен Твенбоа провел встречу с представителями «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, агент 23-летнего футболиста встретился с представителями английского гранда. Ранее Майкла связывали с «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

В сезоне 2025/26 Майкл Олисе провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» делает все возможное ради бесплатного топ-трансфера.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
