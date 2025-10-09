Криштиану РОНАЛДУ: «Если бы я мог, то всю карьеру провел в одной команде»
Игроку нравится выступать за сборную Португалии
Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду продолжает получать удовольствие от выступлений за сборную Португалии, где помогает молодым футболистам.
«Мне нравится играть за сборную и помогать молодым игрокам, которые в свою очередь помогают мне оставаться на уровне и конкурировать. Если бы такое было возможно, то я в карьере играл только за свою национальную команду».
«Не играл бы за клуб и выступал бы только за сборную. Для меня это пик карьеры игрока. И я еще надеюсь сыграть на ЧМ-2026», – сказал Роналду.
Ранее игрок подтвердил, что хочет забить 1000 голов за карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву
Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»