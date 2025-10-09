Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Если бы я мог, то всю карьеру провел в одной команде»
Чемпионат мира
09 октября 2025, 18:33
Криштиану РОНАЛДУ: «Если бы я мог, то всю карьеру провел в одной команде»

Игроку нравится выступать за сборную Португалии

Криштиану РОНАЛДУ: «Если бы я мог, то всю карьеру провел в одной команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду продолжает получать удовольствие от выступлений за сборную Португалии, где помогает молодым футболистам.

«Мне нравится играть за сборную и помогать молодым игрокам, которые в свою очередь помогают мне оставаться на уровне и конкурировать. Если бы такое было возможно, то я в карьере играл только за свою национальную команду».

«Не играл бы за клуб и выступал бы только за сборную. Для меня это пик карьеры игрока. И я еще надеюсь сыграть на ЧМ-2026», – сказал Роналду.

Ранее игрок подтвердил, что хочет забить 1000 голов за карьеру.

Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Иван Зинченко Источник: ESPN
