Криштиану РОНАЛДУ: «Если бы я мог, то всю карьеру провел в одной команде»

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду продолжает получать удовольствие от выступлений за сборную Португалии, где помогает молодым футболистам.

«Мне нравится играть за сборную и помогать молодым игрокам, которые в свою очередь помогают мне оставаться на уровне и конкурировать. Если бы такое было возможно, то я в карьере играл только за свою национальную команду».

«Не играл бы за клуб и выступал бы только за сборную. Для меня это пик карьеры игрока. И я еще надеюсь сыграть на ЧМ-2026», – сказал Роналду.

Ранее игрок подтвердил, что хочет забить 1000 голов за карьеру.