Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Поле и зал. Как Шахтер тренируется во Львове без сборников
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 16:25 |
119
0

ФОТО. Поле и зал. Как Шахтер тренируется во Львове без сборников

Горняки пошли на международную паузу лидерами УПЛ

08 октября 2025, 16:25 |
119
0
ФОТО. Поле и зал. Как Шахтер тренируется во Львове без сборников
ФК Шахтер

Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки во Львове без игроков национальных сборных.

Пресс-служба донецкого клуба поделилась фотографиями, на которых футболисты «горняков» занимаются в тренажерном зале или работают с мячом на футбольном поле.

По итогам 8 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 8 матчах чемпионата Украины.

ФОТО. Поле и зал. Как Шахтер тренируется во Львове без сборников

По теме:
Тростянец и Ужгород одержали победы. Результаты 12-го тура Второй лиги
Все решил один гол. Запорожский Металлург на своем поле проиграл Пробою
Волевая победа. Ингулец в результативном матче обыграл Агробизнес
травма фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08 октября 2025, 16:11 3
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги
Футбол | 07 октября 2025, 21:43 0
Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги
Флик обаварил Барселону, Вини – дальний родственник. Обзор 8 тура Ла Лиги

Лидер чемпионата сменился во второй раз за пару недель

Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Футбол | 08.10.2025, 00:20
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины
Футбол | 08.10.2025, 11:13
Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины
Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 54
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
06.10.2025, 23:01
Бокс
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
06.10.2025, 21:22 1
Футбол
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
06.10.2025, 19:41 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем