Украина. Премьер лига08 октября 2025, 16:25 |
ФОТО. Поле и зал. Как Шахтер тренируется во Львове без сборников
Горняки пошли на международную паузу лидерами УПЛ
Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки во Львове без игроков национальных сборных.
Пресс-служба донецкого клуба поделилась фотографиями, на которых футболисты «горняков» занимаются в тренажерном зале или работают с мячом на футбольном поле.
По итогам 8 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 8 матчах чемпионата Украины.
