Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки во Львове без игроков национальных сборных.

Пресс-служба донецкого клуба поделилась фотографиями, на которых футболисты «горняков» занимаются в тренажерном зале или работают с мячом на футбольном поле.

По итогам 8 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 8 матчах чемпионата Украины.

ФОТО. Поле и зал. Как Шахтер тренируется во Львове без сборников