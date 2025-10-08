Топ-клуб Италии долго планировал трансфер Неймара. Но так и не получилось

Известный бразильский вингер Неймар имел возможность вернуться в европейский футбол после неудачного периода в Саудовской Аравии.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, с января по май 2025 года трансфер бразильца интересовал представитель Серии А – «Наполи».

Личным интересом в переходе звездного вингера проявлял спортивный директор «Наполи» Джованни Манна.

Идея трансфера Неймара исчезла после обсуждения плана с президентом Аурелио Де Лаурентисом и главным тренером Антонио Конте.

Примечательно, что во время летнего трансферного окна неаполитанский клуб оформил переход другого известного футболиста – Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити».

Зимой 2025 года Неймар вернулся в родной «Сантос» и за девять месяцев в команде успел отыграть 21 поединок (шесть голов и три ассиста).