  4. Топ-клуб Италии долго планировал трансфер Неймара. Но так и не получилось
Италия
08 октября 2025, 14:28 | Обновлено 08 октября 2025, 14:31
«Наполи» перед летним трансферным окном рассматривал переход вингера

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Известный бразильский вингер Неймар имел возможность вернуться в европейский футбол после неудачного периода в Саудовской Аравии.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, с января по май 2025 года трансфер бразильца интересовал представитель Серии А – «Наполи».

Личным интересом в переходе звездного вингера проявлял спортивный директор «Наполи» Джованни Манна.

Идея трансфера Неймара исчезла после обсуждения плана с президентом Аурелио Де Лаурентисом и главным тренером Антонио Конте.

Примечательно, что во время летнего трансферного окна неаполитанский клуб оформил переход другого известного футболиста – Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити».

Зимой 2025 года Неймар вернулся в родной «Сантос» и за девять месяцев в команде успел отыграть 21 поединок (шесть голов и три ассиста).

Наполи чемпионат Италии по футболу Неймар Серия A Сантос чемпионат Бразилии по футболу трансферы трансферы Серии A Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
Saar
Ну й добре. В Італії він би зламався за перші 10 хвилин матчу.
