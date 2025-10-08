Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Григорчук назвал игрока Украины U-20, который мог бы помочь команде Реброва
Сборная УКРАИНЫ
08 октября 2025, 15:49 | Обновлено 08 октября 2025, 15:53
Григорчук назвал игрока Украины U-20, который мог бы помочь команде Реброва

Специалист отметил Матвея Пономаренко

Григорчук назвал игрока Украины U-20, который мог бы помочь команде Реброва
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил кто из игроков юниорской сборной U-20, игравших на чемпионате мира 2025 может дорасти на национальной сборной Украины:

«Я бы сразу отметил Матвея Пономаренко. Я уже давно за ним посматривал, когда он был бомбардиром в чемпионате U-19. Я его знаю больше, чем всех остальных. То что я увидел…. Меня даже удивило, что он не всегда попадал в состав, но…

Сам Матвей меня ничем не удивил – он выполняет свою работу на том уровне, на котором может и умеет. Я просто порадовался за него – это очень интересный футболист. Матвей уже готов играть в УПЛ», – сказал Григорчук.

Подопечные Дмитрия Михайленко вылетели из розыгрыша ЧМ-2025. «Сине-желтые» заняли первое место в групповом этапе, но не смогли обыграть представителей Испании в 1/8 финала турнира (0:1)

Роман Григорчук Матвей Пономаренко Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Сергей Ребров
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Gargantua
Кревсун и Синчук тоже весьма перспективные.
остальные вряд ли когда нибудь будут претендовать на игру за первую сборную.
