Григорчук назвал игрока Украины U-20, который мог бы помочь команде Реброва

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил кто из игроков юниорской сборной U-20, игравших на чемпионате мира 2025 может дорасти на национальной сборной Украины:

«Я бы сразу отметил Матвея Пономаренко. Я уже давно за ним посматривал, когда он был бомбардиром в чемпионате U-19. Я его знаю больше, чем всех остальных. То что я увидел…. Меня даже удивило, что он не всегда попадал в состав, но…

Сам Матвей меня ничем не удивил – он выполняет свою работу на том уровне, на котором может и умеет. Я просто порадовался за него – это очень интересный футболист. Матвей уже готов играть в УПЛ», – сказал Григорчук.

Подопечные Дмитрия Михайленко вылетели из розыгрыша ЧМ-2025. «Сине-желтые» заняли первое место в групповом этапе, но не смогли обыграть представителей Испании в 1/8 финала турнира (0:1)