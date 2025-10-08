Борнмут показывает наибольший прирост набранных очков в текущем сезоне АПЛ

Борнмут показывает самый большой прирост набранных очков в сезоне 2025/26 по сравнению с прошлым сезоном 2024/25.

Сравнение турнирной таблицы АПЛ за 7 туров текущего и прошлого сезонов позволяет сформировать рейтинг команд по приросту/спаду в очках.

Борнмут прошлого розыгрыша за 7 туров набрал всего 5 очков, в то время как в активе команды Андони Ираолы 14 зачетных баллов за аналогичный период, то есть прогресс клуба измеряется 9 очками, что является лучшим показателем среди всех команд АПЛ.

Наибольший спад демонстрирует Брайтон (-9), в сезоне 2024/25 имевший в активе 18 очков, однако в текущем розыгрыше имеет ровно вдвое меньше.

Прирост/спад в очках команд АПЛ после 7 сыгранных туров текущего и прошлого сезонов

+9 – Борнмут

+7 – Тоттенхэм Хотспур

+6 – Манчестер Сити

+5 – Арсенал

+5 – Эвертон

+3 – Кристал Пэлас

+1 – Ливерпуль

-1 – Челси

-1 – Фулхем

-4 – Манчестер Юнайтед

-4 – Брентфорд

-4 – Вест Хэм Юнайтед

-5 – Ньюкасл Юнайтед

-5 – Ноттингем Форест

-6 – Вулверхемптон

-8 – Астон Вилла

-9 – Брайтон