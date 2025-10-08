Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Борнмут показывает наибольший прирост набранных очков в текущем сезоне АПЛ
Англия
08 октября 2025, 10:54
Брайтон, напротив, имеет самый большой регресс за аналогичное количество туров

Getty Images/Global Images Ukraine

Борнмут показывает самый большой прирост набранных очков в сезоне 2025/26 по сравнению с прошлым сезоном 2024/25.

Сравнение турнирной таблицы АПЛ за 7 туров текущего и прошлого сезонов позволяет сформировать рейтинг команд по приросту/спаду в очках.

Борнмут прошлого розыгрыша за 7 туров набрал всего 5 очков, в то время как в активе команды Андони Ираолы 14 зачетных баллов за аналогичный период, то есть прогресс клуба измеряется 9 очками, что является лучшим показателем среди всех команд АПЛ.

Наибольший спад демонстрирует Брайтон (-9), в сезоне 2024/25 имевший в активе 18 очков, однако в текущем розыгрыше имеет ровно вдвое меньше.

Прирост/спад в очках команд АПЛ после 7 сыгранных туров текущего и прошлого сезонов

  • +9 – Борнмут
  • +7 – Тоттенхэм Хотспур
  • +6 – Манчестер Сити
  • +5 – Арсенал
  • +5 – Эвертон
  • +3 – Кристал Пэлас
  • +1 – Ливерпуль
  • -1 – Челси
  • -1 – Фулхем
  • -4 – Манчестер Юнайтед
  • -4 – Брентфорд
  • -4 – Вест Хэм Юнайтед
  • -5 – Ньюкасл Юнайтед
  • -5 – Ноттингем Форест
  • -6 – Вулверхемптон
  • -8 – Астон Вилла
  • -9 – Брайтон
Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Ystonic
Щось зовсім некоректні дані по набраним очкам команд АПЛ за сезон 24/25 після 7 туру. Борнмут мав 8, а не 5 (тому має мати різницю +6 замість +9), Манчестер Сіті мав 17, а не 7 (різниця -4 замість +6), Ліверпуль мав 18 , а не 14 (різниця має складати -3 ,а не +1) і т.д. 
