Борнмут показывает наибольший прирост набранных очков в текущем сезоне АПЛ
Брайтон, напротив, имеет самый большой регресс за аналогичное количество туров
Борнмут показывает самый большой прирост набранных очков в сезоне 2025/26 по сравнению с прошлым сезоном 2024/25.
Сравнение турнирной таблицы АПЛ за 7 туров текущего и прошлого сезонов позволяет сформировать рейтинг команд по приросту/спаду в очках.
Борнмут прошлого розыгрыша за 7 туров набрал всего 5 очков, в то время как в активе команды Андони Ираолы 14 зачетных баллов за аналогичный период, то есть прогресс клуба измеряется 9 очками, что является лучшим показателем среди всех команд АПЛ.
Наибольший спад демонстрирует Брайтон (-9), в сезоне 2024/25 имевший в активе 18 очков, однако в текущем розыгрыше имеет ровно вдвое меньше.
Прирост/спад в очках команд АПЛ после 7 сыгранных туров текущего и прошлого сезонов
- +9 – Борнмут
- +7 – Тоттенхэм Хотспур
- +6 – Манчестер Сити
- +5 – Арсенал
- +5 – Эвертон
- +3 – Кристал Пэлас
- +1 – Ливерпуль
- -1 – Челси
- -1 – Фулхем
- -4 – Манчестер Юнайтед
- -4 – Брентфорд
- -4 – Вест Хэм Юнайтед
- -5 – Ньюкасл Юнайтед
- -5 – Ноттингем Форест
- -6 – Вулверхемптон
- -8 – Астон Вилла
- -9 – Брайтон
9 - Bournemouth are nine points better off this season than last after playing the same fixtures, while Brighton & Hove Albion are nine points worse off. Coasting. pic.twitter.com/uFY0cLViaG— OptaJoe (@OptaJoe) October 7, 2025
