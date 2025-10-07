Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-звезда Баварии и Ман Сити устроил драку с фанатом во время праздника
Турция
07 октября 2025, 18:38 | Обновлено 07 октября 2025, 19:00
594
0

Экс-звезда Баварии и Ман Сити устроил драку с фанатом во время праздника

Нынешний Октоберфест негативно запомнится Лерою Сане

07 октября 2025, 18:38 | Обновлено 07 октября 2025, 19:00
594
0
Экс-звезда Баварии и Ман Сити устроил драку с фанатом во время праздника
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

29-летний вингер сборной Германии и «Галатасарая» Лерой Сане оказался в центре скандала во время празднования Октоберфеста в Мюнхене.

Футболист прилетел отдохнуть в родную страну из Турции, однако его пребывание в компании друзей испортил местный фанат, спровоцировавший Сане на драку.

Болельщик, сидевший в нескольких метрах от игрока, начал публично оскорблять его из-за летнего перехода из «Баварии» в «Галатасарай». После нескольких выпадов в адрес нынешнего клуба Лерой не выдержал и бросился на провокатора с кулаками.

«Меня долго провоцировали и лично унижали под тентом фестиваля. «Галатасарай» также был оскорблен. В напряженной атмосфере меня толкнули, после чего вспыхнула короткая потасовка.

Конечно, мне следовало оставаться спокойным и проигнорировать ситуацию. Я сделал из этого выводы», – сказал Сане.

В составе мюнхенской «Баварии» Лерой отыграл 223 поединка за пять лет. На счету вингера 61 забит мяч, 56 ассистов и восемь выигранных трофеев с клубом.

Летом 2025 года Сане покинул мюнхенцев и переехал в «Галатасарай», подписав контракт на три года.

По теме:
Клуб АПЛ имеет приоритет в подписании Кейна. Назван главный вариант
Дают рекордную сумму. Реал летом попытается оформить исторический трансфер
Не менее 35 миллионов. Бавария нашла нового вингера в Бундеслиге
Лерой Сане Галатасарай чемпионат Турции по футболу Октоберфест драка Бавария Манчестер Сити
Андрей Витренко Источник: Bild
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07 октября 2025, 01:00 2
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому

Хацкевич – о результатах команды

Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Бокс | 06 октября 2025, 23:01 0
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион

Агит Кабайел готов драться с Александром

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07.10.2025, 08:06
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Футбол | 07.10.2025, 12:39
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Тайный контракт. Арсенал повысил зарплату ключевому игроку
Футбол | 07.10.2025, 18:51
Тайный контракт. Арсенал повысил зарплату ключевому игроку
Тайный контракт. Арсенал повысил зарплату ключевому игроку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
05.10.2025, 17:26 153
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем