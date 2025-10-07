Экс-звезда Баварии и Ман Сити устроил драку с фанатом во время праздника

29-летний вингер сборной Германии и «Галатасарая» Лерой Сане оказался в центре скандала во время празднования Октоберфеста в Мюнхене.

Футболист прилетел отдохнуть в родную страну из Турции, однако его пребывание в компании друзей испортил местный фанат, спровоцировавший Сане на драку.

Болельщик, сидевший в нескольких метрах от игрока, начал публично оскорблять его из-за летнего перехода из «Баварии» в «Галатасарай». После нескольких выпадов в адрес нынешнего клуба Лерой не выдержал и бросился на провокатора с кулаками.

«Меня долго провоцировали и лично унижали под тентом фестиваля. «Галатасарай» также был оскорблен. В напряженной атмосфере меня толкнули, после чего вспыхнула короткая потасовка.

Конечно, мне следовало оставаться спокойным и проигнорировать ситуацию. Я сделал из этого выводы», – сказал Сане.

В составе мюнхенской «Баварии» Лерой отыграл 223 поединка за пять лет. На счету вингера 61 забит мяч, 56 ассистов и восемь выигранных трофеев с клубом.

Летом 2025 года Сане покинул мюнхенцев и переехал в «Галатасарай», подписав контракт на три года.