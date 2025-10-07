Убедил руководство. Трабзонспор готов выкупить контракт Онана
Осталось пообщаться с «Манчестер Юнайтед»
Турецкий «Трабзонспор» рассматривает вариант полноценного трансфера сенегальского вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, который находится в команде на правах аренды.
По информации источника, руководство «Трабзонспора» и главный тренер Фатих Текке высоко оценили первые матчи Онана за турецкий клуб. Кроме того, вратарь быстро адаптировался к новой обстановке и проявил лидерские качества в раздевалке, что подтолкнуло клуб к рассмотрению возможности трансфера.
«Трабзонспор» уже связался с представителями вратаря и сообщил о своем желании, однако контактов с «Манчестер Юнайтед» пока не было.
Примечательно, что в турецком клубе Онана получает более высокую зарплату, чем в Англии. Этот фактор может склонить Андре к полноценному переезду в Турцию.
