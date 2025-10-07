Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-партнеру Ярмоленко грозит лишение свободы. Его ждет суд
Саудовская Аравия
07 октября 2025, 23:46 |
Экс-партнеру Ярмоленко грозит лишение свободы. Его ждет суд

Саид Бенрахма получил обвинение в преступлении двухлетней давности

Getty Images/Global Images Ukraine. Саид Бенрахма

Алжирскому вингеру саудовского «Неома» Саиду Бенрахме предъявили обвинение в содержании опасных и неконтролируемых собак, сообщает британское издание The Sun.

Дело тянется с 2023 года, когда во время игры за лондонский «Вест Хэм» один из американских бульдогов футболиста напал на прохожего возле дома игрока.

Бенрахма отказывается признавать свою вину. Ему грозит штраф или лишение свободы.

Напомним, в составе лондонского «Вест Хэма» Саид Бенрахма играл вместе с украинцем Андреем Ярмоленко, у которого недавно произошел конфликт с главным тренером «Динамо» Александром Шовковским.

По теме:
Экс-тренер Милана нашел новый клуб. Там играет обладатель Золотого мяча
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Йожеф САБО: «Ужасно, что такое происходит в Динамо. Нужно что-то делать»
Саид Бенрахма Андрей Ярмоленко Неом СК чемпионат Саудовской Аравии по футболу тюрьма суд
Дмитрий Вус Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
