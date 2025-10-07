Экс-партнеру Ярмоленко грозит лишение свободы. Его ждет суд

Алжирскому вингеру саудовского «Неома» Саиду Бенрахме предъявили обвинение в содержании опасных и неконтролируемых собак, сообщает британское издание The Sun.

Дело тянется с 2023 года, когда во время игры за лондонский «Вест Хэм» один из американских бульдогов футболиста напал на прохожего возле дома игрока.

Бенрахма отказывается признавать свою вину. Ему грозит штраф или лишение свободы.

Напомним, в составе лондонского «Вест Хэма» Саид Бенрахма играл вместе с украинцем Андреем Ярмоленко, у которого недавно произошел конфликт с главным тренером «Динамо» Александром Шовковским.