Экс-партнеру Ярмоленко грозит лишение свободы. Его ждет суд
Саид Бенрахма получил обвинение в преступлении двухлетней давности
Алжирскому вингеру саудовского «Неома» Саиду Бенрахме предъявили обвинение в содержании опасных и неконтролируемых собак, сообщает британское издание The Sun.
Дело тянется с 2023 года, когда во время игры за лондонский «Вест Хэм» один из американских бульдогов футболиста напал на прохожего возле дома игрока.
Бенрахма отказывается признавать свою вину. Ему грозит штраф или лишение свободы.
Напомним, в составе лондонского «Вест Хэма» Саид Бенрахма играл вместе с украинцем Андреем Ярмоленко, у которого недавно произошел конфликт с главным тренером «Динамо» Александром Шовковским.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Дмитрия Михайленко завершила выступления на чемпионате мира
Егор Ярмолюк может уйти на повышение