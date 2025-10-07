Иван ДИБАНГО: «Я очень соскучился по всему этому»

Камерунский левый защитник «Кривбасса» Иван Дибанго прокомментировал победу над «Кудровкой» (3:1) в матче 8-го тура УПЛ.

– Иван, ты наконец вернулся на поле после длительной паузы из-за травмы. Поделись своими эмоциями, когда снова ступил на газон.

– После матча меня переполняли безумные эмоции. Я очень соскучился по всему этому: по атмосфере стадиона, по поддержке болельщиков. Спасибо всем, кто был рядом со мной в течение этого периода. Постоянно получал положительные сообщения в соцсетях, и именно эта поддержка дала мне силу двигаться дальше.

Отдельная благодарность тренерскому штабу и медицинской команде. Они не просто выполняли свою работу, они были настоящими психологами, которые заряжали меня положительной энергией даже в самые тяжелые моменты, когда я был на дне.

– Чувствовал ли ты доверие со стороны тренерского штаба, особенно от Патрика ван Леувена – как во время возвращения, так и в целом?

– Да, конечно. С момента своего прихода в клуб Патрик ван Леувен внимательно следил за моим восстановлением и давал полезные советы по возвращению на поле. Это доверие было очень важным для меня.

– Что помогало тебе сохранять спокойствие и мотивацию, когда приходилось сидеть на скамейке запасных?

– Важно было оставаться частью команды, даже когда не выходишь на поле. Участие в тренировках с первой командой, общение с ребятами, их поддержка – все это помогало мне держаться. Когда я попал в заявку на матч против «Кудровки», это стало моей первой маленькой победой на пути к полному возвращению.

– Ультрас «Кривбасса» зрелищно и громко вернулись на домашние трибуны. Почувствовала ли команда эту энергию? Как она повлияла на игру?

– За три сезона я не видел ничего подобного дома. Вся команда почувствовала, как стадион буквально «ожил» благодаря поддержке Ультрас. Это была безумная энергия, которую не спутаешь ни с чем. Я очень надеюсь, что такая атмосфера будет и в дальнейшем, не только дома, но и на выездах. Как видите, результат был соответствующий – победа 3:1.

– В каком состоянии ты находишься сейчас – физически и ментально?

– Физически спортсмены чувствуют себя хорошо только тогда, когда играют. Сейчас я постепенно набираю форму, и мой главный приоритет – работать с умом, избегать перегрузок и, самое главное, не допустить рецидива. Психологически я также чувствую себя уверенно. Возвращение к игре – лучшая терапия.

– Такие тяжелые периоды в карьере всегда дают определенные уроки. Что ты вынес для себя из этой паузы?

– В жизни, не только в футболе, мы сталкиваемся с вызовами. Как мы на них реагируем – зависит от каждого из нас. Я многому научился за этот период. Самое важное – я стал ближе к семье, с которой давно не проводил столько времени, и это было очень ценно для меня. Также я дал своему телу отдохнуть. За почти четыре сезона я провел более 120 матчей в стартовом составе, играя по 90 минут без перерыва. Эта пауза позволила перезагрузиться.

– Как тебя встретила команда после возвращения? Чувствовал ли ты поддержку партнеров?

– Как я всегда говорил – «Кривбасс» для меня семья. И новые ребята, и мои бывшие партнеры по команде, такие как Хомченовский и Вакулко, и, конечно, мои братья – Соса, По, Бизимана, Конате – все поддерживали меня на каждом этапе. Больше всего поразило то, что даже бывший тренерский штаб находил время, чтобы написать, поинтересоваться моим состоянием, подбодрить. Это очень ценно.

– Даже когда ты был вне игры, все обращали внимание на твой стиль. Откуда берешь вдохновение? И считаешь ли себя самым стильным в команде?

– Спасибо за комплимент. Я просто стараюсь выглядеть опрятно и быть примером. Как вы правильно сказали – никогда не знаешь, кто на тебя смотрит, поэтому всегда стоит оставаться на высоте, не только на поле, но и вне его.