Украинский нападающий стал участником разгрома. Его клуб прошел дальше
Николай Кухаревич забил за «Слован»
5 октября братиславский «Слован» в 1/32 финала Кубка Словакии уверенно обыграл клуб «Пьештяны» со счетом 5:0.
В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Никола Кухаревич и Данило Игнатенко.
Один из украинцев, Кухаревич, стал автором третьего гола в матче. Благодаря этому голу форвард улучшил свою статистику в этом сезоне – 16 матчей и восемь голов.
Кубок Словакии. 1/32 финала, 5 октября
«Пьештяны» – «Слован» – 0:5
Голы: Вайсс, 8, 53 Мак, 27, Кухаревич, 29, Форенчик, 56 (автогол)
Видео гола Николы Кухаревича:
