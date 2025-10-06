Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 октября 2025, 22:42 | Обновлено 06 октября 2025, 22:50
Украинский нападающий стал участником разгрома. Его клуб прошел дальше

Николай Кухаревич забил за «Слован»

Украинский нападающий стал участником разгрома. Его клуб прошел дальше
ФК Слован. Николай Кухаревич

5 октября братиславский «Слован» в 1/32 финала Кубка Словакии уверенно обыграл клуб «Пьештяны» со счетом 5:0.

В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – Никола Кухаревич и Данило Игнатенко.

Один из украинцев, Кухаревич, стал автором третьего гола в матче. Благодаря этому голу форвард улучшил свою статистику в этом сезоне – 16 матчей и восемь голов.

Кубок Словакии. 1/32 финала, 5 октября

«Пьештяны» «Слован» 0:5

Голы: Вайсс, 8, 53 Мак, 27, Кухаревич, 29, Форенчик, 56 (автогол)

Видео гола Николы Кухаревича:

По теме:
ВИДЕО. Едва в ворота не забежал: как украинец отличился голом в Болгарии
Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0. Шедевр Бойченюка. Видео голов и обзор
MLS. Победный матч Смолякова, очередной гол Мюллера
Слован Братислава видео голов и обзор Кубок Словакии по футболу Николай Кухаревич Даниил Игнатенко
