УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера

Бывший футболист сборной Украины, а сегодня тренер перволигового клуба «Ингулец» Василий Кобин получил дисквалификацию на два матча.

«Рассмотрев материалы по удалению главного тренера ФК «Ингулец» (Петрово) Василия Кобина во время матча 8-го тура чемпионата Украины среди команд клубов первой лиги ПФЛ сезона-2025/2026 ФК «Металлург» (Запорожье) — ФК «Ингулец» (Петрово), состоявшегося 29 сентября 2025 года, отстранил главного тренера ФК «Ингулец» (Петрово) Василия Кобина от участия в соревнованиях на 3 (три) матча, из которых на 1 (один) матч условно с испытательным сроком 1 (один) год (за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес официального лица матча)», — говорится в сообщении УАФ.

Ранее стало известно, что Василий Коби может возглавить представителя УПЛ – львовский «Рух».