Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 19:41 |
1740
2

УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера

Василий Кобин получил наказание

06 октября 2025, 19:41 |
1740
2 Comments
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
ФК Ингулец. Василий Кобин

Бывший футболист сборной Украины, а сегодня тренер перволигового клуба «Ингулец» Василий Кобин получил дисквалификацию на два матча.

«Рассмотрев материалы по удалению главного тренера ФК «Ингулец» (Петрово) Василия Кобина во время матча 8-го тура чемпионата Украины среди команд клубов первой лиги ПФЛ сезона-2025/2026 ФК «Металлург» (Запорожье) — ФК «Ингулец» (Петрово), состоявшегося 29 сентября 2025 года, отстранил главного тренера ФК «Ингулец» (Петрово) Василия Кобина от участия в соревнованиях на 3 (три) матча, из которых на 1 (один) матч условно с испытательным сроком 1 (один) год (за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес официального лица матча)», — говорится в сообщении УАФ.

Ранее стало известно, что Василий Коби может возглавить представителя УПЛ – львовский «Рух».

По теме:
Рябоконь покинет Лесное и возглавит клуб из высшей лиги
Феномен сезона. На дворе октябрь, а в УПЛ – ни одного увольнения
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать такую ​​команду как Шахтер, но...»
Первая лига Украины Василий Кобин Ингулец чемпионат Украины по футболу дисквалификация КДК УАФ Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины
Футбол | 06 октября 2025, 16:29 27
СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины
СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины

Несмотря на вчерашнее фиаско от ЛНЗ, моделирование оставляет «горнякам» отличные шансы на «золото»

Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Бокс | 06 октября 2025, 05:40 2
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»

Шон Портер – о Кроуфорде

Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Футбол | 06.10.2025, 08:13
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
«Он заслуживает похвалы». Тренер Порту высоко оценил игру Судакова
Футбол | 06.10.2025, 18:17
«Он заслуживает похвалы». Тренер Порту высоко оценил игру Судакова
«Он заслуживает похвалы». Тренер Порту высоко оценил игру Судакова
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06.10.2025, 09:21
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
А за что получил дисквал ? За то что достал и показал публично свои яйца одновременно выполняя бисислету. 
Ответить
0
umnuy2
известный в узких кругах
Ответить
0
Популярные новости
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 1
Бокс
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем