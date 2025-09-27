Кобин привлекает внимание клуба УПЛ. За него требуют компенсацию
Львовский «Рух» нацелился на 40-летнего специалиста
Львовский «Рух» продолжает интересоваться украинский тренером «Ингульца» Василием Кобиным. Об этом сообщает «Камон, Плэй».
По информации источника, клуб из УПЛ заинтересован в том, чтобы 40-летний специалист возглавил команду. Президент «Ингульца» Александр Поворознюк не намерен отпускать Кобина бесплатно и намерен получить за него немаленькую компенсацию
После 6 сыгранных матчей «Рух» набрал 3 очка и занимает последнее место турнирной таблицы УПЛ. Сейчас командой управляет Иван Федык.
Ранее «Рух» разгромил «Полесье» в Кубке Украины.
