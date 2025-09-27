Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кобин привлекает внимание клуба УПЛ. За него требуют компенсацию
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 13:45 | Обновлено 27 сентября 2025, 13:47
423
1

Кобин привлекает внимание клуба УПЛ. За него требуют компенсацию

Львовский «Рух» нацелился на 40-летнего специалиста

27 сентября 2025, 13:45 | Обновлено 27 сентября 2025, 13:47
423
1 Comments
Кобин привлекает внимание клуба УПЛ. За него требуют компенсацию
Василий Кобин

Львовский «Рух» продолжает интересоваться украинский тренером «Ингульца» Василием Кобиным. Об этом сообщает «Камон, Плэй».

По информации источника, клуб из УПЛ заинтересован в том, чтобы 40-летний специалист возглавил команду. Президент «Ингульца» Александр Поворознюк не намерен отпускать Кобина бесплатно и намерен получить за него немаленькую компенсацию

После 6 сыгранных матчей «Рух» набрал 3 очка и занимает последнее место турнирной таблицы УПЛ. Сейчас командой управляет Иван Федык.

Ранее «Рух» разгромил «Полесье» в Кубке Украины.

По теме:
Артур ДУМАНЮК: «Открытая игра, результат по делу»
Играют соседи по таблице. Составы на матч УПЛ
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Динамо без него вообще не играет»
Василий Кобин Рух Львов Ингулец Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Иван Федык назначение тренера Александр Поворознюк
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Антиутопия по-арабски. Саудовский клуб платит фанам за посещение матчей
Футбол | 27 сентября 2025, 09:05 15
Антиутопия по-арабски. Саудовский клуб платит фанам за посещение матчей
Антиутопия по-арабски. Саудовский клуб платит фанам за посещение матчей

Амбициозный клуб с деньгами – «Неом» СК – пытается ворваться в когорту грандов

Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Футбол | 26 сентября 2025, 21:19 1
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список

Усман Дембеле получил престижную награду лучшему футболисту 2025 года

Реал хочет подписать лидера Атлетико. Он мечтает играть за галактикос
Футбол | 27.09.2025, 14:46
Реал хочет подписать лидера Атлетико. Он мечтает играть за галактикос
Реал хочет подписать лидера Атлетико. Он мечтает играть за галактикос
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27.09.2025, 07:00
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Бокс | 27.09.2025, 04:26
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Фізкультурник,  який  з нього тренер? Інгулець вилитів,  Рух на черзі 
Ответить
+1
Популярные новости
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 19
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем