Известно решение Суркиса, когда Ярмоленко захотел временно покинуть клуб
Президент клуба дал на это согласие
Украинский вингер Андрей Ярмоленко не принял участия в последнем матче киевского «Динамо» в чемпионате Украины против «Металлиста 1925».
По информации источника, Ярмоленко после последнего матча в ЛК с «Кристал Пэлас» сообщил президенту клуба Игорю Суркису, что у него возникли семейные проблемы и ему нужно временно покинуть клуб. Суркис дал на это согласие – футболист остался в Лондоне, а команда вернулась в Украину.
Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».
