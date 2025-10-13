Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно решение Суркиса, когда Ярмоленко захотел временно покинуть клуб
Украина. Премьер лига
13 октября 2025, 05:52
Президент клуба дал на это согласие

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко не принял участия в последнем матче киевского «Динамо» в чемпионате Украины против «Металлиста 1925».

По информации источника, Ярмоленко после последнего матча в ЛК с «Кристал Пэлас» сообщил президенту клуба Игорю Суркису, что у него возникли семейные проблемы и ему нужно временно покинуть клуб. Суркис дал на это согласие – футболист остался в Лондоне, а команда вернулась в Украину.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».

Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
