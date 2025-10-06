Сабо отреагировал на возможный демарш Ярмоленко в Динамо

Украинский вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко отсутствовал в заявке «бело-синих на матче 8 тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко. На возможный конфликт между тренером и игроком отреагировал бывший тренер Динамо Жозеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, вчера после матча против Металлиста 1925 главный тренер Динамо сообщил, почему же на самом деле не было даже в заявке Андрея Ярмоленко, сказав следующее, цитирую: «Он сам сказал, что у него какие-то проблемы, и покинул расположение команды». Конец цитаты.

Допустимо ли такое поведение со стороны одного из самых опытных игроков Динамо?

– Он же поговорил с Шовковским?

– Судя по словам Александра, да.

– Значит, Шовковский ему разрешил. Вот если бы он сам, не сказав ни слова, не предупредив ушедшего, был бы другой разговор. А так получается, что главный тренер дал добро. Может действительно у Ярмоленко дела какие-то, женщина заболела или ребенок…

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.