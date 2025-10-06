Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сабо отреагировал на возможный демарш Ярмоленко в Динамо
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 15:26
Сабо отреагировал на возможный демарш Ярмоленко в Динамо

Йожеф заявил, что Андрей точно поговорил с коучем «бело-синих»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко отсутствовал в заявке «бело-синих на матче 8 тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко. На возможный конфликт между тренером и игроком отреагировал бывший тренер Динамо Жозеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, вчера после матча против Металлиста 1925 главный тренер Динамо сообщил, почему же на самом деле не было даже в заявке Андрея Ярмоленко, сказав следующее, цитирую: «Он сам сказал, что у него какие-то проблемы, и покинул расположение команды». Конец цитаты.

Допустимо ли такое поведение со стороны одного из самых опытных игроков Динамо?

– Он же поговорил с Шовковским?

– Судя по словам Александра, да.

– Значит, Шовковский ему разрешил. Вот если бы он сам, не сказав ни слова, не предупредив ушедшего, был бы другой разговор. А так получается, что главный тренер дал добро. Может действительно у Ярмоленко дела какие-то, женщина заболела или ребенок…

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.

Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 Йожеф Сабо
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
