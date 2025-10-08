Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 октября 2025, 11:13 | Обновлено 08 октября 2025, 11:23
Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины

Мирон Маркевич заявил, что Андрей Ярмоленко мог бы помочь национальной команде

Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что Андрей Ярмоленко мог бы помочь национальной команде в матчах отбора к ЧМ-2026

– А Ярмоленко был бы сейчас полезен национальной команде?

– Не знаю, что касается Исландии, но в матче с Азербайджаном Андрей бы помог однозначно. С исландцами нужно просто сразиться, поскольку соперник колючий. Будет много борьбы, и если в этом аспекте мы не проигрываем, все будет хорошо, – сказал Маркевич.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления по отбору на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

luceorius
 Ще всі пам'ятають, як допоміг Уельсу в попередньому відборі. Азейбарджану нормально допоміг Зінченко, був би ще Ярмоленко, то й до Ісландії вже не було б сенсу добиратися.
