Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что Андрей Ярмоленко мог бы помочь национальной команде в матчах отбора к ЧМ-2026

– А Ярмоленко был бы сейчас полезен национальной команде?

– Не знаю, что касается Исландии, но в матче с Азербайджаном Андрей бы помог однозначно. С исландцами нужно просто сразиться, поскольку соперник колючий. Будет много борьбы, и если в этом аспекте мы не проигрываем, все будет хорошо, – сказал Маркевич.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления по отбору на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.