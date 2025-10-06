Сборная Украины U-20 в пятый раз сыграет в 1/8 финала чемпионата мира
Кто будет соперником и какими были предварительные результаты украинской сборной?
Юношеская сборная Украины U-20 в пятый раз сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.
Соперником украинской сборной станут сверстники из Испании.
Украина в своих предыдущих четырех матчах на данной стадии сумела победить всего один раз. Произошло это на победном мундиале 2019 года, где была обыграна сборная Панамы.
Трижды юношеская сборная проигрывала в 1/8 финала: от Парагвая в 2001 году, от Нигерии в 2005 году и Сенегала в 2015 году.
Матчи юношеской сборной Украины U-20 на стадии 1/8 финала чемпионатов мира
- 2001, 1/8 финала, Украина – Парагвай – 1:2
- 2005, 1/8 финала, Украина – Нигерия – 0:1
- 2015, 1/8 финала, Украина – Сенегал – 1:1 (1:3 – по пен.)
- 2019, 1/8 финала, Украина – Панама – 4:1
- 2025, 1/8 финала, Украина – Испания
