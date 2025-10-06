Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Украины U-20 в пятый раз сыграет в 1/8 финала чемпионата мира
Молодежные турниры
06 октября 2025, 09:58 | Обновлено 06 октября 2025, 10:13
Сборная Украины U-20 в пятый раз сыграет в 1/8 финала чемпионата мира

Кто будет соперником и какими были предварительные результаты украинской сборной?

УАФ

Юношеская сборная Украины U-20 в пятый раз сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.

Соперником украинской сборной станут сверстники из Испании.

Украина в своих предыдущих четырех матчах на данной стадии сумела победить всего один раз. Произошло это на победном мундиале 2019 года, где была обыграна сборная Панамы.

Трижды юношеская сборная проигрывала в 1/8 финала: от Парагвая в 2001 году, от Нигерии в 2005 году и Сенегала в 2015 году.

Матчи юношеской сборной Украины U-20 на стадии 1/8 финала чемпионатов мира

  • 2001, 1/8 финала, Украина – Парагвай – 1:2
  • 2005, 1/8 финала, Украина – Нигерия – 0:1
  • 2015, 1/8 финала, Украина – Сенегал – 1:1 (1:3 – по пен.)
  • 2019, 1/8 финала, Украина – Панама – 4:1
  • 2025, 1/8 финала, Украина – Испания
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
