Юношеская сборная Украины U-20 в пятый раз сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.

Соперником украинской сборной станут сверстники из Испании.

Украина в своих предыдущих четырех матчах на данной стадии сумела победить всего один раз. Произошло это на победном мундиале 2019 года, где была обыграна сборная Панамы.

Трижды юношеская сборная проигрывала в 1/8 финала: от Парагвая в 2001 году, от Нигерии в 2005 году и Сенегала в 2015 году.

Матчи юношеской сборной Украины U-20 на стадии 1/8 финала чемпионатов мира