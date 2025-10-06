Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВОЛОШИН: «Караеваев хорошо покатил мяч, и я в одно касание пробил в цель»
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 02:43 | Обновлено 06 октября 2025, 02:59
10
0

ВОЛОШИН: «Караеваев хорошо покатил мяч, и я в одно касание пробил в цель»

Хавбек «Динамо» стал автором забитого гола в матче против «Металлиста 1925»

06 октября 2025, 02:43 | Обновлено 06 октября 2025, 02:59
10
0
ВОЛОШИН: «Караеваев хорошо покатил мяч, и я в одно касание пробил в цель»
ФК Динамо. Назар Волошин

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин, автор забитого мяча в ворота харьковского «Металлиста 1925», поделился впечатлениями от домашней игры 8-го тура УПЛ, которая завершилась вничью (1:1).

– Почему, на ваш взгляд, сегодня было так трудно играть с соседями по турнирной таблице, с командой, которая находилась на третьем месте? Каковы ваши общие впечатления от матча?

– Чувствую негативные эмоции, потому что в последних играх мы не можем победить. Забиваем, но этого недостаточно, наверное, также не хватило концентрации.

– Что произошло в моменте, когда пропустили мяч?

– Честно говоря, я не помню, всё произошло очень быстро. Я увидел, что игрок соперника был один, пробил в одно касание и забил гол. Нужно смотреть, разбирать эпизод, я не знаю, кто виноват.

– Расскажите о своём голе в результате хорошей комбинации – вы отрабатываете такие действия или это импровизация?

– Да, можно сказать, что разыгрываем на тренировках. Караваев очень хорошо покатил мяч под себя, и я в одно касание пробил точно в цель.

– Что происходило в раздевалке после матча? Сильно ли ругался тренер?

– Это останется между нами в раздевалке.

– В прошлом сезоне «Металлист 1925» не выступал в УПЛ. Насколько команда изменилась, на ваш взгляд?

– Это хорошая, качественная команда, у них много сильных, хорошо подготовленных игроков.

– Сейчас у команды непростой период. Как справляетесь с давлением и критикой, что вам помогает?

– Ничего особенного, работаем, настраиваемся каждый раз на победу, справляемся через труд.

– До недавнего времени «Динамо» уверенно опережало «Шахтёр» в турнирной таблице, а теперь уже «горняки» впереди. Успеете ли исправить ситуацию?

– Да, впереди ещё много матчей, весь чемпионат, посмотрим, что будет дальше, будем стараться побеждать.

– Вы отправляетесь в расположение сборной Украины. Расскажите о ваших ожиданиях и планах на ближайшие поединки.

– Да, едем в сборную, будем работать, чтобы побеждать там. Нужно переключаться. Соперниками ещё не интересовался, после приезда в сборную уже будем смотреть и анализировать.

По теме:
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Подводит реализация. А у соперников – 1 удар, 1 гол»
КАБАЕВ: «К сожалению, Динамо теряет важные зачетные баллы»
ШОВКОВСКИЙ: «Один выкинулся, другой должен был сесть и блокировать»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 Назар Волошин (Динамо) Александр Караваев
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис ЭНРИКЕ: «Забарный? То, что он сделал, это лишь маленькая деталь»
Футбол | 06 октября 2025, 01:36 0
Луис ЭНРИКЕ: «Забарный? То, что он сделал, это лишь маленькая деталь»
Луис ЭНРИКЕ: «Забарный? То, что он сделал, это лишь маленькая деталь»

Тренер доволен уровнем Ильи

Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Футбол | 05 октября 2025, 09:29 11
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925

Бывший нападающий «бело-синих» считает, что у харьковчан есть шансы насолить авторитетному сопернику

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05.10.2025, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
«В Динамо творится беспорядок». Сабо высказался о последних неудачах клуба
Футбол | 05.10.2025, 23:09
«В Динамо творится беспорядок». Сабо высказался о последних неудачах клуба
«В Динамо творится беспорядок». Сабо высказался о последних неудачах клуба
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05.10.2025, 12:47
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 19
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 235
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем