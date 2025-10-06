ВОЛОШИН: «Караеваев хорошо покатил мяч, и я в одно касание пробил в цель»

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин, автор забитого мяча в ворота харьковского «Металлиста 1925», поделился впечатлениями от домашней игры 8-го тура УПЛ, которая завершилась вничью (1:1).

– Почему, на ваш взгляд, сегодня было так трудно играть с соседями по турнирной таблице, с командой, которая находилась на третьем месте? Каковы ваши общие впечатления от матча?

– Чувствую негативные эмоции, потому что в последних играх мы не можем победить. Забиваем, но этого недостаточно, наверное, также не хватило концентрации.

– Что произошло в моменте, когда пропустили мяч?

– Честно говоря, я не помню, всё произошло очень быстро. Я увидел, что игрок соперника был один, пробил в одно касание и забил гол. Нужно смотреть, разбирать эпизод, я не знаю, кто виноват.

– Расскажите о своём голе в результате хорошей комбинации – вы отрабатываете такие действия или это импровизация?

– Да, можно сказать, что разыгрываем на тренировках. Караваев очень хорошо покатил мяч под себя, и я в одно касание пробил точно в цель.

– Что происходило в раздевалке после матча? Сильно ли ругался тренер?

– Это останется между нами в раздевалке.

– В прошлом сезоне «Металлист 1925» не выступал в УПЛ. Насколько команда изменилась, на ваш взгляд?

– Это хорошая, качественная команда, у них много сильных, хорошо подготовленных игроков.

– Сейчас у команды непростой период. Как справляетесь с давлением и критикой, что вам помогает?

– Ничего особенного, работаем, настраиваемся каждый раз на победу, справляемся через труд.

– До недавнего времени «Динамо» уверенно опережало «Шахтёр» в турнирной таблице, а теперь уже «горняки» впереди. Успеете ли исправить ситуацию?

– Да, впереди ещё много матчей, весь чемпионат, посмотрим, что будет дальше, будем стараться побеждать.

– Вы отправляетесь в расположение сборной Украины. Расскажите о ваших ожиданиях и планах на ближайшие поединки.

– Да, едем в сборную, будем работать, чтобы побеждать там. Нужно переключаться. Соперниками ещё не интересовался, после приезда в сборную уже будем смотреть и анализировать.