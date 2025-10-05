Франция05 октября 2025, 23:23 | Обновлено 06 октября 2025, 00:03
ВИДЕО. Нуну Мендеш забил супергол для ПСЖ, Забарный вышел на замену
ПСЖ в гостях играет с клубом Лилль в матче 7-го тура французской Лиги 1
Вечером 5 октября проходит матч 7-го тура французского Лиги 1 сезона 2025/26.
Команды Лилль и ПСЖ играют на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Счет на 66-й минуте мощным ударом со штрафного в девятку открыл защитник ПСЖ Нуну Мендеш, вошедший в топ-10 в рейтинге Золотой мяч 2025.
Украинский защитник Илья Забарный вышел на замену на 68-й минуте, заменив Лукаса Эрнандеса.
ГОЛ 0:1. Нуну Мендеш, 66 мин
