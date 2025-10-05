ВИДЕО. Нуну Мендеш забил супергол для ПСЖ, Забарный вышел на замену

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
05 октября 2025, 23:23 | Обновлено 06 октября 2025, 00:03
ПСЖ в гостях играет с клубом Лилль в матче 7-го тура французской Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 октября проходит матч 7-го тура французского Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Лилль и ПСЖ играют на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет на 66-й минуте мощным ударом со штрафного в девятку открыл защитник ПСЖ Нуну Мендеш, вошедший в топ-10 в рейтинге Золотой мяч 2025.

Украинский защитник Илья Забарный вышел на замену на 68-й минуте, заменив Лукаса Эрнандеса.

ГОЛ 0:1. Нуну Мендеш, 66 мин

Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный Нуну Мендеш Лилль - ПСЖ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
