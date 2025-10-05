ВИДЕО. Нуну Мендеш забил супергол для ПСЖ, Забарный вышел на замену

Вечером 5 октября проходит матч 7-го тура французского Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Лилль и ПСЖ играют на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет на 66-й минуте мощным ударом со штрафного в девятку открыл защитник ПСЖ Нуну Мендеш, вошедший в топ-10 в рейтинге Золотой мяч 2025.

Украинский защитник Илья Забарный вышел на замену на 68-й минуте, заменив Лукаса Эрнандеса.

ГОЛ 0:1. Нуну Мендеш, 66 мин