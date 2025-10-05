Туран и Пономарев назвали стартовые составы на матч Шахтер – ЛНЗ Черкассы
Поединок восьмого тура чемпионата Украины начнется 5 октября в 18:00 по Киеву
Наставники команд Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы – Арда Тура и Виталий Пономарев соответственно – назвали стартовые составы на очное противостояние в восьмом туре УПЛ 2025/26.
Матч между Шахтером и ЛНЗ Черкассы состоится 5 октября и начнется в 18:00 по Киеву на Арене Львов. Главным арбитром поединка будет Дмитрий Панчишин из Харькова.
За семь матчей горняки набрали 17 очков. У ЛНЗ в активе всего 11 пунктов.
В предыдущем туре чемпионата Украины подопечные Турана переиграли Рух со счетом 4:0, а коллектив Пономарева сыграл вничью с Кривбассом (0:0).
5 октября прошел матч 8-го тура чемпионата Украины
Поединок восьмого тура чемпионата Украины состоится 5 октября и начнется в 15:30