Наставники команд Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы – Арда Тура и Виталий Пономарев соответственно – назвали стартовые составы на очное противостояние в восьмом туре УПЛ 2025/26.

Матч между Шахтером и ЛНЗ Черкассы состоится 5 октября и начнется в 18:00 по Киеву на Арене Львов. Главным арбитром поединка будет Дмитрий Панчишин из Харькова.

За семь матчей горняки набрали 17 очков. У ЛНЗ в активе всего 11 пунктов.

В предыдущем туре чемпионата Украины подопечные Турана переиграли Рух со счетом 4:0, а коллектив Пономарева сыграл вничью с Кривбассом (0:0).

Туран и Пономарев назвали стартовые составы на матч Шахтер – ЛНЗ Черкассы