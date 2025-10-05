Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 17:07 | Обновлено 05 октября 2025, 17:09
Туран и Пономарев назвали стартовые составы на матч Шахтер – ЛНЗ Черкассы

Поединок восьмого тура чемпионата Украины начнется 5 октября в 18:00 по Киеву

Туран и Пономарев назвали стартовые составы на матч Шахтер – ЛНЗ Черкассы
ФК Шахтер. Арда Туран

Наставники команд Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы – Арда Тура и Виталий Пономарев соответственно – назвали стартовые составы на очное противостояние в восьмом туре УПЛ 2025/26.

Матч между Шахтером и ЛНЗ Черкассы состоится 5 октября и начнется в 18:00 по Киеву на Арене Львов. Главным арбитром поединка будет Дмитрий Панчишин из Харькова.

За семь матчей горняки набрали 17 очков. У ЛНЗ в активе всего 11 пунктов.

В предыдущем туре чемпионата Украины подопечные Турана переиграли Рух со счетом 4:0, а коллектив Пономарева сыграл вничью с Кривбассом (0:0).

Туран и Пономарев назвали стартовые составы на матч Шахтер – ЛНЗ Черкассы

Виталий Пономарев Арда Туран стартовые составы Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
