Ребров услышал вердикт о своем будущем в сборной Украины

Один из тренеров тернопольской «Нивы» Николай Лапко высказался о будущем наставника сборной Украины Сергея Реброва.

«Уверен, что пока Ребров никуда не уйдет. Он должен довести дело до конца, ведь отборочный цикл чемпионата мира продолжается. Да, дела у сборной идут не лучшим образом, и, думаю, для Реброва является делом чести исправить это», – сказал Лапко.

Сергей Ребров тренирует сборную Украины с 2023 года – его соглашение с УАФ предусмотрено до 30 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.