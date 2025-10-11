Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров услышал вердикт о своем будущем в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 06:42
Ребров услышал вердикт о своем будущем в сборной Украины

Николай Лапко уверен, что тренер продолжит свою работу

УАФ. Сергей Ребров

Один из тренеров тернопольской «Нивы» Николай Лапко высказался о будущем наставника сборной Украины Сергея Реброва.

«Уверен, что пока Ребров никуда не уйдет. Он должен довести дело до конца, ведь отборочный цикл чемпионата мира продолжается. Да, дела у сборной идут не лучшим образом, и, думаю, для Реброва является делом чести исправить это», – сказал Лапко.

Сергей Ребров тренирует сборную Украины с 2023 года – его соглашение с УАФ предусмотрено до 30 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.

Николай Лапко Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Expres Online
