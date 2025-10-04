Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер получил мощное усиление. Будет готов играть с Динамо
Донецкий «Шахтер» получил усиление нападения.

Пресс-служба «горняков» сообщила, что бразильский нападающий Невертон вернулся к тренировкам в общей группе.

Невертон пропустил три последних матча «горняков» из-за травмы.

В этом сезоне на счету бразильца 12 матчей и два забитых мяча.

Невертон будет готов сыграть в следующем матче «горняков» против «ЛНЗ». 28 октября и 1 ноября «Шахтер» сыграет два матча против киевского «Динамо» – сначала в Кубке, а затем в УПЛ.

Ранее бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о стартовых поединках «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций.

avk2307
Дмитро Олійник, Невертон готови до ЛНЗ- це факт. А до Динамо ще місяць -може й занедужає. Звідки така впевненість?
Arera
Это тот кто сломал на год звезду украинского футбола Рамика Гаджиева?? Ну-ну..
