ФОТО. Шахтер получил мощное усиление. Будет готов играть с Динамо
Невертон вернулся к тренировкам в общей группе
Донецкий «Шахтер» получил усиление нападения.
Пресс-служба «горняков» сообщила, что бразильский нападающий Невертон вернулся к тренировкам в общей группе.
Невертон пропустил три последних матча «горняков» из-за травмы.
В этом сезоне на счету бразильца 12 матчей и два забитых мяча.
Невертон будет готов сыграть в следующем матче «горняков» против «ЛНЗ». 28 октября и 1 ноября «Шахтер» сыграет два матча против киевского «Динамо» – сначала в Кубке, а затем в УПЛ.
Ранее бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о стартовых поединках «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций.
ФОТО. Шахтер получил мощное усиление. Будет готов играть с Динамо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 3-го тура молодежного чемпионата мира U-20
Новые подробности трансфера украинца из Борнмута в парижский клуб