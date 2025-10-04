ФОТО. Шахтер получил мощное усиление. Будет готов играть с Динамо

Донецкий «Шахтер» получил усиление нападения.

Пресс-служба «горняков» сообщила, что бразильский нападающий Невертон вернулся к тренировкам в общей группе.

Невертон пропустил три последних матча «горняков» из-за травмы.

В этом сезоне на счету бразильца 12 матчей и два забитых мяча.

Невертон будет готов сыграть в следующем матче «горняков» против «ЛНЗ». 28 октября и 1 ноября «Шахтер» сыграет два матча против киевского «Динамо» – сначала в Кубке, а затем в УПЛ.

