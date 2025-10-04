4 октября лондонский «Челси» в центральном матче седьмого тура Английской Премьер-лиги минимально обыграл «Ливерпуль» на своем поле – 2:1.

Исход встречи решил молодой бразильский футболист Эстеван, который на 90+6-й минуте принес своей команде победу.

По завершении матча главный тренер «Челси» Энцо Мареска получил красную карточку, однако видеокамеры не зафиксировали нарушений со стороны итальянца.

Причиной удаления Энцо стала реакция коуча на забитый гол. В порыве эмоций Мареска покинул техническую зону, за что получил вторую желтую карточку.

ВИДЕО. Переборщил с эмоциями: известна причина удаления Марески