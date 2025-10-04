Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Линда Носкова – Аманда Анисимова. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Пекине
WTA
04 октября 2025, 22:25 |
66
0

Решающий поединок состоится 5 октября и начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву

WTA. Аманда Анисимова и Линда Носкова

5 октября, в финале турнира в Пекине свою встречу проведут Линда Носкова (WTA 27) и Аманда Анисимова (WTA 4).

Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Линда Носкова

Чешская спортсменка входит в ту категорию теннисисток, от которых можно ждать прорыва. Носкова не показывала высоких результатов в этом году, был проигранный финал в Праге, ближе она к титулам не приближалась. Спортсменке 20 лет, поэтому прибавить она точно может.

В Пекине чешка начала с побед над китянками Ван – 6:3, 6:2 и Чжен – 6:4, 3:6, 3:0 и отказ соперницы. Потом смогла пройти «нейтралку» Потапову – 6:2, 6:4. В четвертьфинале Носкова одолела британку Картал – 6:3, 6:4. Самой ценной и тяжелой на турнире была победа над американкой Джессикой Пегулой – 6:3, 1:6, 7:6. На харде у Носковой в этом сезоне 22 победы в 35 встречах.

Аманда Анисимова

Для американской спортсменки этот сезон стал настоящим прорывом, она поднялась на 32 позиции в мировом рейтинге, что позволяет входить в топ-5. Главными ее достижениями были финалы мейджоров Уимблдона и ES Open, где она уступила Свентек и Соболенко.

Анисимовой 24 года, так что время для прогресса еще есть, на этом турнире она начала с победы над британкой Бултер – 6:1, 6:3, потом прошла китаянку Чжан – 7:6, 6:0. Пришлось проявить характер с Муховой – 1:6, 6:2, 6:4. Почти три часа длилась битва против Паолини – 6:7, 6:3, 6:4. В полуфинале Аманда неожиданно легко разгромила третью ракетку мира Коко Гауфф – 6:1, 6:2. У Анисимовой 24 победы в 32 встречах на харде в текущем сезоне.

Личные встречи

В очных противостояниях счет 1:1, последний раз теннисистки пересекались в этом году на Уимблдоне, тогда в 1/8 финала Анисимова одержала непростую победу 6:2, 5:7, 6:4.

Прогноз

В этой паре американка явный фаворит, ведь она выше в рейтинге, да и сезон проводит лучше соперницы. Когда на кону титул, дополнительная мотивация точно не нужна. Жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом.

Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1,75.

Прогноз Sport.ua
Линда Носкова
05.10.2025 -
14:00
Аманда Анисимова
Тотал геймов больше 20.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Линда Носкова Аманда Анисимова WTA Пекин прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
