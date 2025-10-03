Перезагрузка карьеры. Топ-форвард назван лучшим игроком месяца в Монако
Испанец Ансу Фати в сентябре сыграл 4 матча и забил 4 мяча
Знаменитый испанский форвард Ансу Фати назван лучшим игроком месяца в клубе Монако.
Ансу Фати выступает за Монако на правах аренды из испанской Барселоны. Ему удалось перезагрузить свою карьеру и добиться отличных результатов в сентябре.
22-летний испанский форвард провел за Монако в сентябре 4 матча и забил 4 гола.
Ранее Ансу Фати играл за Севилью (юноши), Барселону (86 матчей и 22 гола в Ла Лиге) и Брайтон (в аренде).
𝑴𝑽𝑷 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒉 🇪🇸🔝— AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) October 3, 2025
Ansu Fati is your MVP of September by @BangOlufsen 👏 pic.twitter.com/gu3wCvhewN
