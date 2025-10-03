Перезагрузка карьеры. Топ-форвард назван лучшим игроком месяца в Монако

Знаменитый испанский форвард Ансу Фати назван лучшим игроком месяца в клубе Монако.

Ансу Фати выступает за Монако на правах аренды из испанской Барселоны. Ему удалось перезагрузить свою карьеру и добиться отличных результатов в сентябре.

22-летний испанский форвард провел за Монако в сентябре 4 матча и забил 4 гола.

Ранее Ансу Фати играл за Севилью (юноши), Барселону (86 матчей и 22 гола в Ла Лиге) и Брайтон (в аренде).

Читайте также: Ансу Фати забил 3 гола в первых матчах за Монако

Статистика: Ансу Фати в сентябре 4 матча и забил 4 гола