Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
03 октября 2025, 20:53 | Обновлено 03 октября 2025, 21:00
Перезагрузка карьеры. Топ-форвард назван лучшим игроком месяца в Монако

Испанец Ансу Фати в сентябре сыграл 4 матча и забил 4 мяча

Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Знаменитый испанский форвард Ансу Фати назван лучшим игроком месяца в клубе Монако.

Ансу Фати выступает за Монако на правах аренды из испанской Барселоны. Ему удалось перезагрузить свою карьеру и добиться отличных результатов в сентябре.

22-летний испанский форвард провел за Монако в сентябре 4 матча и забил 4 гола.

Ранее Ансу Фати играл за Севилью (юноши), Барселону (86 матчей и 22 гола в Ла Лиге) и Брайтон (в аренде).

Статистика: Ансу Фати в сентябре 4 матча и забил 4 гола

Ансу Фати Монако лучший игрок Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Монако
