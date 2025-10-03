В субботу, 4 октября, киевская «Оболонь» и ровенский «Верес» сыграют в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги. Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Задиран из Киевской области. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После семи сыгранных туров «Оболонь» занимает десятое место – подопечные Александра Антоненко набрали девять баллов. «Верес» находится на 12-й позиции, имея в своем активе семь очков.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.