Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 19:33 | Обновлено 03 октября 2025, 19:44
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Верес

Команды сыграют 4 октября в 15:30 по киевскому времени в поединке восьмого тура

Оболонь – Верес

В субботу, 4 октября, киевская «Оболонь» и ровенский «Верес» сыграют в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги. Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Задиран из Киевской области. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

После семи сыгранных туров «Оболонь» занимает десятое место – подопечные Александра Антоненко набрали девять баллов. «Верес» находится на 12-й позиции, имея в своем активе семь очков.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

