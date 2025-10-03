ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца впечатлила новым луком. Огонь

Бывшая жена экс-нападающего «Динамо» Артема Кравца поделилась смелым фото в стиле street style.

Короткий топ подчеркнул ее фигуру, клетчатая рубашка добавила дерзости, а крупные серьги и очки завершили лук.

Подписчики сразу засыпали Анну лайками и комплиментами, подтвердив ее статус одной из самых ярких звезд украинского Instagram.

«Красавица», «Горячая», «Поджог», – также в комментарии пришла Леся Никитюк и поставила сердечко.