ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца впечатлила новым луком. Огонь
Анна Кравец взорвала Instagram дерзким образом
Бывшая жена экс-нападающего «Динамо» Артема Кравца поделилась смелым фото в стиле street style.
Короткий топ подчеркнул ее фигуру, клетчатая рубашка добавила дерзости, а крупные серьги и очки завершили лук.
Подписчики сразу засыпали Анну лайками и комплиментами, подтвердив ее статус одной из самых ярких звезд украинского Instagram.
«Красавица», «Горячая», «Поджог», – также в комментарии пришла Леся Никитюк и поставила сердечко.
Сексі)
