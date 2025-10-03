Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца впечатлила новым луком. Огонь
Другие новости
03 октября 2025, 01:45 |
150
1

ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца впечатлила новым луком. Огонь

Анна Кравец взорвала Instagram дерзким образом

03 октября 2025, 01:45 |
150
1 Comments
ФОТО. Бывшая жена Артема Кравца впечатлила новым луком. Огонь
Instagram. Анна Кравец

Бывшая жена экс-нападающего «Динамо» Артема Кравца поделилась смелым фото в стиле street style.

Короткий топ подчеркнул ее фигуру, клетчатая рубашка добавила дерзости, а крупные серьги и очки завершили лук.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики сразу засыпали Анну лайками и комплиментами, подтвердив ее статус одной из самых ярких звезд украинского Instagram.

«Красавица», «Горячая», «Поджог», – также в комментарии пришла Леся Никитюк и поставила сердечко.

По теме:
ФОТО. Роскошный отдых жены футболиста Динамо. На озере Комо
ФОТО. Миллионерша с OnlyFans провела время со звездой НБА
ВИДЕО. Такого мир ещё не видел: топ-футболистка появилась на подиуме
фото lifestyle Артем Кравец Анна Кравец
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Футбол | 02 октября 2025, 18:23 31
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана

Поединки состоятся 10 и 13 октября

Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко
Футбол | 03 октября 2025, 00:43 0
Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко
Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко

Артем Довбик не реализовал пенальти в матче Ромы против команды Лилль

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 06:18
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Кристал Пэлас
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Футбол | 02.10.2025, 08:23
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Весняна Сова
Сексі)
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
01.10.2025, 08:17 7
Футбол
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 6
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем