Алонсо требует у Реала подписать обидчика сборной Украины

Мадридский «Реал» интересуется французским вингером мюнхенской «Баварии» Майклом Олисе, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 23-летнего футболиста является личным пожеланием главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо.

В сезоне 2025/26 Майкл Олисе провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

В сентябре Майкл Олисе отличился голом в ворота сборной Украины (2:0) в составе сборной Франции.