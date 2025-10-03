Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алонсо требует у Реала подписать обидчика сборной Украины
Испания
03 октября 2025, 12:14 |
Алонсо требует у Реала подписать обидчика сборной Украины

Майкл Олисе может покинуть «Баварию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Мадридский «Реал» интересуется французским вингером мюнхенской «Баварии» Майклом Олисе, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 23-летнего футболиста является личным пожеланием главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо.

В сезоне 2025/26 Майкл Олисе провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

В сентябре Майкл Олисе отличился голом в ворота сборной Украины (2:0) в составе сборной Франции.

Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
